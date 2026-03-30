Tưởng trĩ hóa áp xe rò hậu môn

Hà NộiAnh Dũng, 38 tuổi, đau rát hậu môn, tưởng trĩ nên mua thuốc bôi một tuần không bớt, bác sĩ chẩn đoán áp xe rò hậu môn.

Kết quả chụp cộng hưởng từ MRI tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy một ổ áp xe lớn trên 5 cm của đường rò hậu môn và một ổ áp xe lan rộng lên hố ngồi trực tràng. ThS.BS.CKII Lê Văn Lượng, khoa Ngoại tổng hợp, chẩn đoán người bệnh có khối áp xe cạnh hậu môn, không phải trĩ.

Bác sĩ Lượng giải thích áp xe và rò hậu môn là hai giai đoạn khác nhau của cùng một bệnh lý thường gặp ở hậu môn. Bệnh có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do nhiễm khuẩn. Khi viêm, mủ sẽ lan ra xung quanh, có thể lan theo các vách, các khoang lỏng lẻo quanh hậu môn hoặc ra ngoài da tạo khối áp xe.

Ban đầu, người bệnh thấy sưng đau, nhức vùng hậu môn, dễ nhầm là bệnh trĩ nên tự tìm cách điều trị. Áp xe hậu môn xảy ra ở khu vực nhạy cảm, người bệnh có xu hướng ngại đi khám, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng tăng nặng, ổ mủ viêm tấy lan rộng. Một số trường hợp có thể gây sốt cao, nhiễm trùng nặng.

Khi mủ áp xe lan ra ngoài da, vỡ tạo lỗ rò ngoài sau đó có thể tự hết và tái diễn từng đợt để hình thành lên rò hậu môn, là những lỗ nhỏ cạnh hậu môn gây chảy dịch hoặc mủ vùng hậu môn. Bệnh tái diễn từng đợt, có thể tạo thành áp xe mới, vỡ dịch rồi tái lại nhiều lần làm đường rò lan rộng hoặc có thể tạo ra nhiều lỗ rò ngoài, cũng có khi có thể xuất hiện 2-3 đường rò riêng biệt trên cùng một bệnh nhân.

Anh Dũng được chỉ định phẫu thuật một thì, chích áp xe làm sạch mủ và xử lý luôn lỗ rò trong cùng một lần mổ.

Bác sĩ Lượng (bên phải) phẫu thuật cho anh Dũng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi gây mê tủy sống cho người bệnh, bác sĩ chích rạch, lấy mủ nuôi cấy vi khuẩn để làm xét nghiệm kháng sinh đồ, làm sạch ổ áp xe. Với rò hậu môn, bác sĩ rạch lấy đường rò, cắt bán phần cơ thắt, rạch da, kiểm tra cầm máu kỹ, kết thúc ca mổ trong 30 phút.

Anh Dũng nằm viện theo dõi hai ngày để được thay băng gạc thường xuyên, bơm rửa làm sạch tiếp ổ áp xe và tổ chức hoại tử, dùng kháng sinh phù hợp.

Theo bác sĩ Lượng, phim chụp cộng hưởng từ sau 8 tuần mổ không còn thấy lỗ rò hậu môn, anh Dũng không cần mổ tiếp lần hai như nhiều bệnh nhân còn lỗ rò sau phẫu thuật áp xe hậu môn khác.

Bác sĩ khuyến cáo khi có khối gây đau rát vùng hậu môn, tiết dịch có mùi hôi, đau khi đại tiện, người bệnh nên tới bệnh viện chuyên khoa sâu để được khám và điều trị kịp thời.

Thanh Long