Tưởng thiếu máu não hóa viêm dây thần kinh tiền đình

TP HCMLinh, 21 tuổi, suốt ba tháng bị chóng mặt, buồn nôn, mất thăng bằng, bác sĩ chẩn đoán viêm dây thần kinh tiền đình.

Mỗi lần triệu chứng xuất hiện, Linh nghĩ do thiếu máu não nên tự mua thuốc uống. Gần đây triệu chứng chuyển nặng, tái phát liên tục, Linh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Bác sĩ kiểm tra chức năng tiền đình phát hiện phản xạ mắt - tiền đình, rung giật nhãn cầu của Linh giảm khi nhìn vào một điểm, chẩn đoán viêm dây thần kinh tiền đình trái.

"Đây là bệnh nhân viêm dây thần kinh tiền đình trẻ nhất mà chúng tôi tiếp nhận", ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng nói, thêm rằng viêm dây thần kinh tiền đình - bệnh vốn của người trung niên và lớn tuổi, thường gặp nhất là 40-50 tuổi, phổ biến ở nhóm trên 70 tuổi, tỷ lệ nữ nhiều hơn nam.

Viêm dây thần kinh tiền đình (một dạng rối loạn tiền đình ngoại biên) là tình trạng viêm hoặc rối loạn chức năng của phần tiền đình thuộc dây thần kinh sọ số VIII (dây thần kinh tiền đình - ốc tai). Triệu chứng bệnh gồm chóng mặt, buồn nôn, nôn ói... dễ khiến người bệnh lầm tưởng thiếu máu não hoặc các bệnh thông thường khác.

Tương tự, chị Kim, 27 tuổi, đang mang thai tuần 28, thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, mất thăng bằng, cảm giác mọi thứ xung quanh quay cuồng, bước đi loạng choạng. Sợ u não, đột quỵ, chị đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 khám. Kết quả kiểm tra chức năng tiền đình bằng hệ thống Interacoustics tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy chị Kim viêm dây thần kinh tiền đình phải.

BS.CKI Nguyễn Tri Minh Trí, Đơn vị Tai Mũi Họng, cho biết phản xạ mắt - tiền đình (vHIT) bên trái của chị Kim giảm rõ. Kết quả kiểm tra rung giật nhãn cầu bằng công nghệ ảnh động nhãn đồ (VNG) ghi nhận mắt chị Kim rung giật ngang về phía bên phải; mức độ rung giảm khi người bệnh tập trung nhìn vào một điểm - dấu hiệu tổn thương tiền đình ngoại biên bên trái.

Bác sĩ kê thuốc điều trị cho Linh và chị Kim đồng thời hướng dẫn cả hai tập phục hồi chức năng tiền đình. Sau hai tuần tái khám, Linh giảm chóng mặt và nôn ói, sau đó kết quả kiểm tra phản xạ mắt - tiền đình tốt... Còn chị Kim kiểm soát tốt các triệu chứng sau 4 tuần điều trị.

Chị Kim được kiểm tra chức năng phản xạ tiền đình mắt. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Triệu chứng viêm dây thần kinh tiền đình dễ nhầm lẫn với đau nửa đầu tiền đình, chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, bệnh Ménière, bệnh đa xơ cứng, đột quỵ hay cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ viêm dây thần kinh tiền đình ở người trẻ có thể liên quan đến virus (đặc biệt herpes simplex type 1) tái hoạt trong hạch tiền đình, thiếu máu vi mạch hoặc phản ứng miễn dịch.

Bác sĩ Hằng cho hay trước đây, chẩn đoán chủ yếu dựa vào khai thác triệu chứng nên dễ bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm. Hiện hệ thống đo chức năng tiền đình giúp bác quan sát, đánh giá chính xác tổn thương, phân loại mức độ bệnh chính xác hơn. Nếu nghi ngờ nguyên nhân trung ương, u não... bác sĩ chỉ định chụp MRI sọ não để đánh giá chuẩn xác. Người bệnh có phác đồ điều trị phù hợp, tiết kiệm thời gian chi phí, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm, nhất là người lớn tuổi, nhiều bệnh nền, thai phụ...

Để phòng bệnh, mỗi người nên tiêm vaccine, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, rửa tay thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người trong thời điểm bùng phát dịch bệnh. Duy trì lối sống lành mạnh gồm không rượu bia, thuốc lá, không tiêu thụ các thực phẩm công nghiệp nhiều chất béo, cholesterol... để phòng bệnh thiếu máu cục bộ - yếu tố nguy cơ gây viêm dây thần kinh tiền đình nặng hơn.

Khi xuất hiện các cơn chóng mặt đột ngột, mất thăng bằng, buồn nôn kèm ù tai hoặc nhìn mờ, người bệnh cần đến khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra chức năng tiền đình. Chẩn đoán đúng, điều trị sớm giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, phòng biến chứng rối loạn tiền đình nặng hơn.

Uyên Trinh