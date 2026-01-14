Tưởng hạch viêm hóa ung thư tuyến giáp di căn

Hà NộiÔng Hùng, 54 tuổi, nổi hạch ở cổ không đau nghĩ do viêm, nay hạch lớn, bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến giáp di căn.

Siêu âm tuyến giáp của ông Hùng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy nhiều nốt giảm âm, khối có nhân TIRADS 5 tức nguy cơ ác tính đến 80%. Sinh thiết xác định ông mắc ung thư tuyến giáp thể nhú di căn hạch.

ThS.BS Trần Thái Sơn, khoa Ngoại tổng hợp, cho biết ung thư tuyến giáp thể nhú là thể bệnh ung thư tuyến giáp phổ biến nhất, chiếm khoảng 80-85% các trường hợp. Bệnh bắt nguồn từ các tế bào nang trong tuyến giáp sản sinh protein thyroglobulin, thường tiến triển rất chậm và khu trú một bên thùy giáp.

Bác sĩ Sơn giải thích tình trạng bệnh cho ông Hùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư tuyến giáp thể nhú có thể được phát hiện sớm khi khám sức khỏe định kỳ. Ở giai đoạn sớm, u chưa di căn, người bệnh được phẫu thuật cắt một bên tuyến giáp để triệt căn, hậu phẫu không cần điều trị iốt phóng xạ, không cần uống hormone hàng ngày. Người bệnh còn có thêm lựa chọn phẫu thuật như phẫu thuật nội soi qua đường miệng thay vì phẫu thuật mở, giảm nguy cơ để lại sẹo trên vùng cổ.

Ông Hùng phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, ung thư tuyến giáp đa ổ, đã di căn nhiều hạch, bác sĩ phải mổ mở, phẫu thuật rộng. Êkíp cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo vét 26 hạch trung tâm và hạch cổ hai bên. Hạch ung thư di căn dính vào mạch máu lớn, dây thần kinh, cơ cổ khiến bóc tách khó.

Hậu phẫu, ông Hùng hồi phục tốt, ba ngày sau xuất viện, cần uống iốt phóng xạ (I-131) để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại, uống thuốc hormone tuyến giáp mỗi ngày.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện sớm các bất thường về tuyến giáp, từ đó điều trị kịp thời. Ung thư tuyến giáp nói riêng và các loại ung thư chung nếu được phát hiện, điều trị ở giai đoạn sớm có tiên lượng sống sau 5 năm cao hơn so với giai đoạn muộn.

Thanh Long