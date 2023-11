Tưởng động kinh hóa dây thần kinh bị chèn ép

TP HCMBà Hương, 53 tuổi, co giật, tê yếu nửa mặt bên phải, méo miệng suốt hai năm, bác sĩ khám phát hiện dây thần kinh số 7 bị chèn ép.

Bà Hương kể mỗi lần co giật, méo mặt mọi người tưởng bà động kinh. Bà tự ti không dám gặp gỡ người khác, từng dùng thuốc chống co giật, tiêm botox căng vùng cơ mặt. Các triệu chứng giảm nhưng một thời gian tái phát nặng hơn, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Kết quả chụp MRI bệnh nhân cho thấy dây thần kinh số 7 bị động mạch tiểu não trước chèn ép. Ngày 8/11, ThS.BSCKII Mai Hoàng Vũ, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết đây là hiện tượng xung khắc mạch máu thần kinh gây ra những cơn co giật ở nửa mặt bên dây thần kinh bị chèn ép.

Bác sĩ giải thích dây thần kinh số 7 là dây thần kinh vận động, khi bị chèn ép, phương pháp điều trị ban đầu là nội khoa (dùng thuốc). Nếu không đáp ứng, phẫu thuật giải áp vi mạch là lựa chọn tiếp theo.

Bác sĩ hội chẩn, chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân bằng kính vi phẫu có chức năng chụp huỳnh quang 3D, khả năng phóng đại cao, hình ảnh rõ nét. Để tiếp cận dây thần kinh 7, bác sĩ phải đi vào vùng góc cầu tiểu não chứa nhiều cấu trúc quan trọng (tĩnh mạch đá, hệ thống dẫn lưu, xoang ngang, các dây thần kinh 5, 8, 9...).

Các bác sĩ mổ giải ép dây thần kinh số 7 cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Vị trí chèn ép nằm cách vỏ não khoảng 5-6 cm. Bác sĩ sử dụng thêm thiết bị nội soi chuyên dụng, luồn vào những ngóc ngách sâu hơn trong não, tách dây thần kinh số 7 ra khỏi động mạch tiểu não bằng cách chèn vào giữa một miếng đệm. Miếng đệm này có tác dụng ngăn chặn mạch máu chèn ép vào dây thần kinh, tránh ảnh hưởng dây thần kinh.

Sau ca mổ 90 phút, bà Hương hết co giật và méo mặt. Các chức năng thần kinh và nhu mô não lành được bảo tồn. Dự kiến bà xuất viện sau 6 ngày.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân sau mổ ba ngày. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Co giật mặt do dây thần kinh số 7 bị chèn ép không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng khiến người bệnh khó chịu, mất tự tin, khó ăn uống, giảm chất lượng cuộc sống. Khi bệnh nhân căng thẳng hoặc vận động, cơ mặt càng dễ co giật.

Theo bác sĩ Vũ, trong một số trường hợp, xung khắc mạch máu thần kinh có thể điều trị bằng tiêm botox và dùng thuốc. Tuy nhiên, phương pháp giải quyết tối ưu là phẫu thuật để giải ép dây thần kinh và động mạch não. Với phương tiện máy móc hiện đại, kỹ thuật này giúp điều trị thành công, an toàn cho người bệnh.

Bình An

* Tên người bệnh đã được thay đổi