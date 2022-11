Tưởng béo bụng hóa khối u nặng 620 g

Thấy bụng dưới phình to, chị Oanh nghĩ mình béo bụng, đến khi đi khám mới phát hiện khối u xơ tử cung.

Ngày 8/11, PGS.TS.BS Nguyễn Đức Hinh - Giám đốc TT Sản phụ khoa, BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết, sau một tiếng phẫu thuật, êkip đưa khối u nặng 620 g ra khỏi bụng chị Phương Oanh (32 tuổi, Hà Nội). Tử cung người bệnh được bảo tồn, chị xuất viện sau 4 ngày phẫu thuật. "Bệnh nhân có thể mang thai sau một năm nhưng thai kỳ cần theo dõi chặt chẽ do có vết mổ dọc thân tử cung có thể gây nguy hiểm", bác sĩ Hinh nói.

Phương Oanh có triệu chứng băng kinh, rong kinh kéo dài, người xanh xao, hay mệt mỏi bải hoải nhưng nghĩ là rối loạn kinh nguyệt đơn thuần. Khi thấy bụng dưới chướng lên, phình to, chị lại nghĩ mình bị béo, lên kế hoạch ăn uống kiêng khem. Một năm sau, khi những triệu chứng trên không thuyên giảm chị Oanh tới BVĐK Tâm Anh Hà Nội khám.

Bác sĩ cho biết, bệnh nhân có khối u xơ tử cung lớn kích thước 81x136 mm, đường kính phần cuống xấp xỉ 4 cm, tình trạng thiếu máu trầm trọng. Chỉ số Hemoglobin (hiện lượng huyết sắc tố có mặt trong một thể tích máu) ở mức 64, thấp hơn một nửa so với mức trung bình. Đây là lý do u xơ khiến các niêm mạc dễ tổn thương gây hiện tượng băng huyết, rong kinh dẫn đến mất máu kéo dài.

Chị Oanh sinh thường một bé cách đây 6 năm, có nguyện vọng sinh con thứ hai. Vì vậy, PGS Hinh chỉ định bóc tách khối u giúp giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, giữ thiên chức làm mẹ cho bệnh nhân.

U xơ của chị Oanh có kích thước lớn, chiếm toàn bộ tử cung. Phương pháp mổ mở giúp bác sĩ phẫu thuật thuận lợi bóc tách khối u, đồng thời dễ dàng nhìn thấy cơ quan vùng chậu khó quan sát. Bề mặt khối u sần sùi có dấu hiệu hoại tử, PGS Hinh chỉ định thực hiện sinh thiết lạnh và cho kết quả lành tính.

PGS Hinh trong ca phẫu thuật u xơ tử cung lớn. Ảnh: BVĐK Tâm Anh Hà Nội

U xơ tử cung là bệnh phụ khoa lành tính nhưng gây ảnh hưởng đến chất lượng sống. Khi khối u phát triển lớn có thể làm biến dạng lòng tử cung, gây rong kinh, cường kinh, thống kinh; khi chèn ép vào bàng quang, niệu quản gây rối loạn tiêu hóa, gây đau vùng chậu, tiểu rắt...

Ngoài ra, u xơ tử cung cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản phụ nữ, khả năng thụ thai, giữ thai... Có nhiều nghiên cứu khẳng định rằng, u xơ tử cung nằm dưới niêm mạc có thể giảm tỷ lệ mang thai xuống còn khoảng 35%, tăng tỷ lệ sảy thai lên hơn 65%.

PGS Hinh cho biết những nguy cơ về sức khỏe sinh sản khi phụ nữ mắc u xơ tử cung như sau:

Gây vô sinh, hiếm muộn: Có khoảng 5-10% trường hợp vô sinh nữ có liên quan đến u xơ tử cung do lớp nội mạc tử cung thay đổi khiến cho sự làm tổ của trứng thụ tinh không thuận lợi. Nó cũng có thể chèn ép, làm gập vòi trứng hoặc làm bít lỗ cổ tử cung.

Gây sảy thai: Do lớp nội mạc không phát triển đầy đủ, do buồng tử cung bị chèn ép, không phát triển to ra được nên dễ dẫn đến sảy thai. Khi sảy thai do u xơ thường gây xuất huyết nhiều do dễ sót rau, tử cung co hồi kém.

Có thể gây sinh non: U xơ tử cung dễ làm cho rau bám ở vị trí bất thường (rau tiền đạo, rau cài răng lược). Nó cũng làm kéo dài cơn chuyển dạ... Trong khi chuyển dạ, thai phụ bị u xơ tử cung thường làm quá trình chuyển dạ kéo dài, khó khăn. Những khối u to, nằm ở vị trí tiền đạo có thể làm cho sản phụ không sinh được, phải mổ. Khi sổ rau, sản phụ có u xơ tử cung dễ băng huyết do sót rau hoặc do tử cung co hồi kém. Nếu chị em được chẩn đoán có u xơ tử cung trong giai đoạn mang thai thì cần theo dõi thai kỳ chặt chẽ.

Tăng nguy cơ sinh mổ: Các khối u xơ có thể khiến tử cung không co bóp được, có thể làm tắc ống sinh, làm chậm tiến trình chuyển dạ. Phụ nữ bị u xơ tử cung có nguy cơ phải sinh mổ gấp 6 lần so với những phụ nữ khác. Khi có u xơ, ngôi thai dễ bất thường, mông hoặc bàn chân của em bé đưa ra ngoài trước khó khăn.

PGS Hinh cho biết tại TT Sản phụ khoa, BVĐK Tâm Anh, 10-20% bệnh nhân đến khám u xơ tử cung trong các vấn đề sản phụ khoa. Bệnh viện áp dụng thành công phác đồ cá thể hóa điều trị u xơ tử cung bằng nhiều phương thức như: sử dụng thuốc, phẫu thuật nội soi bóc khối u bảo tồn tử cung, hay mổ mở... Phương pháp điều trị tối ưu căn bệnh cho từng cá nhân phụ thuộc vào yếu tố: đặc điểm u, tuổi tác, nhu cầu sinh sản, nhu cầu cá nhân.

Thanh Ba