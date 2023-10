Tưởng bất thường thai kỳ hóa viêm ruột thừa

TP HCMChị Thơ, 36 tuổi, mang thai 23 tuần, đau bụng bên phải vùng trên rốn, nghĩ là thai nhi có vấn đề song bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa.

Ngày 10/10, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Kim Tân, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Hồ Chi Thơ nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở vùng thượng vị (trên rốn), lan sang hố chậu bên phải. Các bác sĩ Sản khoa không phát hiện bất thường thai kỳ, nghi đau bụng liên quan đến bệnh đường tiêu hóa.

Kết quả xét nghiệm máu, siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp giai đoạn sớm, đường kính ruột thừa viêm 0,8-0,9 cm. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi ngay lập tức để đảm bảo an toàn, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm cho mẹ và con.

Bác sĩ Tân khám cho chị Thơ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 20 phút, bác sĩ cắt bỏ phần ruột thừa viêm, không ảnh hưởng đến tử cung. Hậu phẫu, thai phụ được các bác sĩ Ngoại tiêu hóa và Sản khoa cùng theo dõi sát sao để hạn chế nguy cơ sẩy thai. Sau hai ngày, thai phụ đi lại nhẹ nhàng, ăn uống được, sức khỏe ổn định, thai nhi không bị ảnh hưởng.

Chị Thơ và chồng sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKI Nguyễn Huy Cường, Trung tâm Sản phụ khoa, cho biết viêm ruột thừa ở thai phụ là bệnh lý ngoại khoa thường gặp, có thể xuất hiện bất kỳ thời gian nào trong thai kỳ, chiếm tỷ lệ 1/1.500 thai phụ. Nếu không điều trị kịp thời, thai phụ và thai nhi dễ gặp nguy hiểm.

Theo bác sĩ Tân, chẩn đoán, điều trị viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai khó hơn do dấu hiệu bệnh đường ruột dễ nhầm lẫn với các tình trạng thường gặp của thai kỳ. Tuổi thai càng lớn, tử cung to đẩy manh tràng và ruột thừa lên cao hơn nên dễ xảy ra biến chứng nếu phát hiện chậm trễ. Ruột thừa viêm, hoại tử, vỡ ruột thừa gây mủ lan tỏa ổ bụng dẫn đến viêm phúc mạc toàn bộ làm tăng nguy cơ sẩy thai, sinh non, đe dọa đến tính mạng người mẹ.

Các bác sĩ đánh giá chị Thơ may mắn khi nhập viện bệnh có dấu hiệu sớm và được theo dõi kịp thời. Sau mổ cắt ruột thừa, thai phụ cần có chế độ chăm sóc, tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ để có thai kỳ khỏe mạnh.

Bác sĩ Kim Tân khuyến nghị thai phụ có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, cần đến cơ sở y tế uy tín để bác sĩ khám và điều trị cho đến khi không còn triệu chứng về bệnh tiêu hóa. Nếu còn triệu chứng, thai phụ cần nằm viện để theo dõi, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

Quyên Phan