Túi phình não khiến người đàn ông đột ngột mất ý thức

TP HCMÔng Thắng, 63 tuổi, đột ngột mất ý thức và ngất xỉu khi đang làm việc, bác sĩ phát hiện một túi phình lớn trong não.

Kết quả MRI mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy ông Thắng có túi phình cổ rộng ở động mạch đốt sống trái đoạn nội sọ, kích thước khoảng 9×9,5×7 mm. BS.CKI Dương Đình Hoàn, Trưởng đơn vị Can thiệp thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết túi phình lớn và cổ rộng khiến dòng máu xoáy mạnh, làm tăng áp lực và nguy cơ vỡ cao. Nếu vỡ, người bệnh có thể xuất huyết não hoặc xuất huyết dưới nhện, gây hôn mê, tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

Bác sĩ chỉ định đặt stent thay đổi dòng chảy với sự hỗ trợ của hệ thống can thiệp chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Bác sĩ Hoàn (giữa) và êkíp can thiệp đặt stent cho ông Thắng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi xác định vị trí túi phình, bác sĩ luồn ống thông từ động mạch đùi đến đoạn mạch tổn thương và đặt stent chuyên dụng để đổi hướng dòng máu. Nhờ hạn chế máu chảy trực tiếp vào túi phình, áp lực lên thành túi giảm, giúp hình thành huyết khối và làm túi phình co nhỏ dần theo thời gian.

Sau can thiệp, ông Thắng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không đau đầu, không xuất hiện yếu liệt tay chân, cần duy trì thuốc kháng kết tập tiểu cầu, tái khám định kỳ và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ để phòng ngừa hình thành cục máu đông trong stent.

Theo bác sĩ Hoàn, túi phình mạch não chưa vỡ là một dị dạng mạch máu thường không có triệu chứng, đa số trường hợp được phát hiện khi đi khám kiểm tra các vấn đề khác liên quan thần kinh hoặc qua tầm soát sức khỏe bằng các phương pháp như chụp CT, MRI... Tùy vào kích thước và hình dạng của túi phình, bác sĩ chỉ định can thiệp nội mạch, phẫu thuật mở hoặc điều trị nội khoa kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Phát hiện sớm và can thiệp túi phình mạch não đúng thời điểm, giúp ngăn nguy cơ xuất huyết não, bảo toàn chức năng não, giảm gánh nặng di chứng cho người bệnh.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi