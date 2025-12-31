Túi phình động mạch chủ dọa vỡ

TP HCMÔng Hưng, 68 tuổi, tức ngực, chóng mặt, tim đập nhanh, bác sĩ chẩn đoán túi phình động mạch chủ ngực nguy cơ vỡ.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối phình của ông Hưng nằm tại cung động mạch (đoạn uốn cong hình chữ U), là một trong những vùng nguy hiểm nhất của hệ mạch, tập trung các nhánh mạch máu quan trọng nuôi não và hai tay. Chỉ cần túi phình vỡ hoặc bóc tách, người bệnh có thể tử vong ngay hoặc để lại di chứng thần kinh như liệt, hôn mê.

Bác sĩ Vĩnh đánh giá đây là trường hợp phức tạp do túi phình nằm ở vị trí nguy hiểm, khó tiếp cận. Người bệnh lớn tuổi, có bệnh nền như đái tháo đường, cao huyết áp - những yếu tố làm gia tăng nguy cơ tai biến trong và sau mổ.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, êkíp áp dụng phương pháp phẫu thuật Hybrid, phối hợp mổ mở, can thiệp nội mạch đặt stent graft nhằm giảm tối đa rủi ro cho người bệnh. Trong hơn 3 giờ, bác sĩ đã di dời 3 nhánh động mạch nuôi não và tay lên vị trí mới cao hơn nhằm tạo ra "khoảng trống an toàn" (landing zone) để đặt stent graft. Sau đó, êkíp đặt đoạn stent graft vào trong lòng động mạch chủ và động mạch chủ xuống để gia cố thành mạch, ngăn nguy cơ vỡ và tạo lưu thông tốt, cấp máu cho các cơ quan phía dưới.

Bác sĩ Vĩnh đặt stent graft để củng cố thành mạch, ngăn ngừa vỡ, giảm áp lực và điều chỉnh dòng máu chảy cho ông Hưng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau can thiệp, các chỉ số huyết động của người bệnh ổn định, không ghi nhận biến chứng thần kinh hay suy tuần hoàn.

Phình động mạch chủ là tình trạng một đoạn động mạch bị suy yếu và phình to. Bệnh thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Các biểu hiện như đau ngực dữ dội, chóng mặt, nhịp tim nhanh thường chỉ xuất hiện khi túi phình lớn, có nguy cơ vỡ, tử vong.

Bác sĩ Vĩnh cho hay tỷ lệ mắc bệnh này tăng cao ở nhóm người lớn tuổi, tăng huyết áp, hút thuốc lá hoặc có tiền sử bệnh mạch máu.. Bác sĩ khuyến cáo mọi người, nhất là người cao tuổi hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh mạch máu, nên kiểm soát chặt chẽ huyết áp, mỡ máu, bỏ thuốc lá, tập thể dục đều đặn. Khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng để phát hiện sớm túi phình trước khi xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Bảo Anh

*Tên nhân vật đã được thay đổi