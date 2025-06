Tư thế ngủ phù hợp cho người suy giãn tĩnh mạch

Người bệnh nên nằm kê cao chân, ngủ nghiêng sang trái để cải thiện tuần hoàn máu, giảm áp lực lên tĩnh mạch.

Giãn tĩnh mạch xảy ra khi dòng máu đến hệ thống tĩnh mạch chân bị ứ lại, không di chuyển về tim như bình thường. Tình trạng này làm tăng áp lực thủy tĩnh trong lòng mạch khiến tĩnh mạch giãn ra.

BS.CKI Trần Quốc Hoài, khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết giãn tĩnh mạch gây đau nhức âm ỉ, tê, dị cảm, chuột rút, nhức mỏi chân vào ban đêm khiến người bệnh khó ngủ. Nguyên nhân là ban đêm người bệnh cảm nhận rõ về áp lực hoặc cơn đau nhức do bị dồn nén cả ngày. Người mắc thêm hội chứng chân không yên còn cảm thấy ngứa, khó chịu ở chân và muốn cử động chân để dễ chịu hơn.

Người bệnh nằm ngủ đúng tư thế giúp máu lưu thông tốt hơn, không gây chèn ép phần tĩnh mạch quá lâu, nhờ đó bớt các triệu chứng khó chịu, ngon giấc hơn. Bác sĩ Hoài hướng dẫn một số tư thế ngủ tốt cho người suy giãn tĩnh mạch.

Nằm kê chân cao khi ngủ

Triệu chứng giãn tĩnh mạch xảy ra khi máu không thể chảy ngược về tim đúng cách. Nằm ngửa và nâng cao chân khi ngủ giúp giảm áp lực lên tĩnh mạch, cải thiện hệ tuần hoàn, giảm đau, chuột rút, sưng tấy do giãn tĩnh mạch. Người bệnh nên kê chân cao hơn tim (khoảng 7-10 cm) bằng gối hoặc đệm.

Nằm nghiêng bên trái

Nằm nghiêng, tốt nhất là về bên trái, là tư thế ngủ có lợi cho người bị giãn tĩnh mạch chân. Tư thế này có tác dụng cải thiện tuần hoàn, giảm khả năng hình thành cục máu đông, hỗ trợ lưu thông máu, tim bơm máu hiệu quả, phân phối áp lực đồng đều hơn giữa hông và chân. Để nằm ngủ nghiêng bên trái thoải mái, người bệnh có thể sử dụng thêm gối ôm hoặc kẹp gối giữa hai đầu gối, giữ cột sống thẳng, giảm áp lực lên hông và lưng dưới.

Nằm nghiêng bên trái giúp hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm hình thành cục máu đông. Ảnh: Hạ Vũ

Không nằm sấp

Người bị giãn tĩnh mạch tránh nằm sấp vì có thể làm tăng áp lực lên tĩnh mạch, khiến triệu chứng nặng hơn. Tư thế ngủ này cũng gây căng cơ, khớp lưng và cổ, tạo áp lực lên lồng ngực, từ đó người bệnh khó chịu hơn.

Bên cạnh nằm ngủ đúng tư thế, người bệnh nên áp dụng một số biện pháp để giãn co rút cơ, tăng cường chất lượng giấc ngủ. Các biện pháp này bao gồm xoa bóp chân trước khi ngủ, mang vớ giãn tĩnh mạch vào ban ngày, hạn chế ngồi lâu hoặc đứng lâu trong ngày, tập đi bộ. Người bệnh không tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc an thần để ngủ ngon. Khi triệu chứng không cải thiện, xuất hiện phù nề, tĩnh mạch bị giãn đổi màu, nổi to, ngứa, tê bì, nóng rát... người bệnh nên đi khám sớm.

Thu Hà