Từ Philippines đến Việt Nam thụ tinh ống nghiệm có con

TP HCMChị Sello, 30 tuổi, ở Philippines, vô sinh 6 năm, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thụ tinh trong ống nghiệm thành công có con.

Chị Sello bị tắc nghẽn hai ống dẫn trứng ngăn cản thụ thai tự nhiên, buồng tử cung có vách ngăn là dị tật bẩm sinh làm giảm không gian và nguồn dinh dưỡng cho thai nhi. Chị được phẫu thuật nội soi cắt hai vòi trứng và vách ngăn tử cung song tình trạng phức tạp, khó xử lý triệt để. Bác sĩ khuyến cáo nếu thụ tinh trong ống nghiệm, tỷ lệ đậu thai thấp, tăng nguy cơ thai kém phát triển và sảy thai, khuyên vợ chồng chị nhờ người mang thai hộ nếu muốn có con.

Năm ngoái, vợ chồng chị Sello đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), siêu âm ghi nhận tử cung có vách ngăn không hoàn toàn. Bác sĩ Lê Xuân Nguyên hội chẩn cùng ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF Tâm Anh TP HCM, và BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, nhận định lòng tử cung của người bệnh hẹp hơn so với bình thường nhưng vẫn còn vị trí cho thai nhi phát triển nên có thể mang thai và sinh con của chính mình.

Chị Sello dùng thuốc kích thích buồng trứng, chọc hút được 12 noãn trưởng thành, thụ tinh trong ống nghiệm cùng tinh trùng của chồng, nuôi cấy được 3 phôi ngày 5 và 4 phôi ngày 6 loại tốt. Bác sĩ Nguyên chọn một phôi ngày 5 chuyển vào tử cung chị Sello ở vị trí ít bị ảnh hưởng bởi vách ngăn, kết quả đậu thai. Chị được bác sĩ theo dõi chặt chẽ thai kỳ, sinh con trai khỏe mạnh nặng 3 kg. Số phôi còn lại được trữ đông giúp vợ chồng thêm cơ hội có con trong tương lai.

Bác sĩ Nguyên thực hiện kỹ thuật chuyển phôi giúp người bệnh đậu thai. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo bác sĩ Nguyên, bất thường trong tử cung là một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến vô sinh ở phụ nữ. Các bất thường phổ biến như polyp tử cung, u xơ, u nang, lạc nội mạc tử cung trong cơ, vách ngăn hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Phương pháp điều trị có thể là phẫu thuật hoặc dùng thuốc.

Riêng tình trạng vách ngăn tử cung, nếu phẫu thuật nhiều lần có thể gây nguy cơ xâm lấn vào các mô lành, tổn thương niêm mạc, phải chờ 6 tháng đến một năm mới hồi phục hoàn toàn, hoặc sau mổ có thể gây dính tử cung.

