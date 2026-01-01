Từ Mỹ về Việt Nam xin trứng hiến tặng để có con

TP HCMGần 50 tuổi nhưng chưa có con, buồng trứng cạn kiệt, chị Huyền từ Mỹ về Việt Nam xin trứng hiến tặng để thụ tinh ống nghiệm.

Vợ chồng chị Huyền được chẩn đoán vô sinh do lớn tuổi. Chị từng được gom trứng tại Mỹ để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng thất bại do hết trứng, mãn kinh. Chị còn mắc bệnh lý lạc nội mạc tử cung, đa nhân xơ tử cung, có polyp trong nội mạc tử cung, khiến khả năng mang thai gần như bằng không, bác sĩ tư vấn xin trứng hiến tặng nếu muốn có con.

Vợ chồng về Việt Nam xin trứng một người quen và đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Tú kích thích buồng trứng của người hiến tặng, thu được 20 noãn. Chuyên viên phôi học tiến hành thụ tinh, nuôi cấy thu được 10 phôi ngày 5, trữ đông.

Bác sĩ Tú chọc hút noãn ở người hiến tặng. Ảnh: Hoài Thương

Trước khi chuyển phôi, chị Huyền được phẫu thuật cắt polyp và nhân xơ, điều trị ức chế lạc nội mạc tử cung. Khi niêm mạc tử cung đủ điều kiện, bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung chị Huyền giúp đậu thai.

Vợ chồng chị trở lại Mỹ theo dõi thai kỳ và sinh con trai khỏe mạnh nặng 3,5 kg. Số phôi đang trữ đông tại IVF Tâm Anh TP HCM giúp vợ chồng chị có thể sinh thêm con trong tương lai.

Thống kê tại Mỹ năm 2021 có gần 10.000 em bé chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bằng trứng hiến tặng và khoảng 25% phụ nữ trên 40 tuổi lựa chọn phương pháp này để cơ hội có con cao nhất. Việt Nam chưa có thống kê về tỷ lệ phụ nữ xin trứng để IVF.

Tại hệ thống IVF Tâm Anh, chưa đến 5% trong tổng số người bệnh phải xin trứng để có con. Theo bác sĩ Tú, đây là phương pháp nhân văn thường được chỉ định cho phụ nữ lớn tuổi, dự trữ buồng trứng cạn kiệt, mãn kinh, hoặc bị suy buồng trứng sớm, đã cắt bỏ buồng trứng nhưng còn tử cung, chất lượng trứng hoặc phôi kém, mắc bệnh lý di truyền phức tạp. Tỷ lệ đậu thai ở nhóm này rất cao.

Để giảm nguy cơ xin trứng, bác sĩ Tú khuyến cáo vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có thai (6 tháng với phụ nữ ngoài 35 tuổi) nên khám và điều trị với phác đồ phù hợp. Tại IVF Tâm Anh, các phác đồ gom trứng hoặc gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ, cùng hệ thống lab với công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại giúp hầu hết vợ chồng vô sinh hiếm muộn tăng cơ hội có con của chính mình. Tỷ lệ đậu thai cao và chi phí thấp thu hút lượng người bệnh từ nước ngoài đến điều trị IVF ngày càng tăng, chiếm khoảng 20-30% số ca bệnh, bao gồm từ Mỹ, Nhật Bản, Australia...

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi