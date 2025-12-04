Gom trứng để sinh con thứ hai

TP HCMVợ chồng chị Hiền, 32 tuổi, vô sinh thứ phát, được gom noãn hai chu kỳ, thụ tinh trong ống nghiệm để có con thứ hai.

Vợ chồng chị Hiền đã có con đầu lòng 6 tuổi, một năm nay cố gắng thụ thai tự nhiên không thành công. Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), chị Hiền được chẩn đoán suy giảm dự trữ buồng trứng nặng, chỉ số AMH chỉ còn 0.9 ng/mL (phụ nữ dưới 38 tuổi có chỉ số AMH trung bình 2-6 ng/mL), siêu âm hai buồng trứng chỉ ghi nhận vài nang noãn dẫn đến vô sinh thứ phát (vô sinh sau khi đã có thai).

BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo xây dựng phác đồ gom noãn tích lũy nhiều chu kỳ cho người bệnh giúp tăng cơ hội thu được nhiều noãn, tạo phôi chất lượng tốt, tăng tỷ lệ đậu thai và giảm chi phí. Chu kỳ kích thích buồng trứng đầu tiên, chị Hiền có 3 noãn trưởng thành để trữ đông. Ở chu kỳ thứ hai, bác sĩ điều chỉnh phác đồ dùng thuốc, thu thêm 6 noãn trưởng thành.

Chuyên viên phôi học rã đông số noãn của chu kỳ đầu, lọc rửa noãn tươi ở chu kỳ thứ hai, lựa chọn tinh trùng của người chồng tiêm vào bào tương noãn. Toàn bộ phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ động học time-lapse tối ưu mọi điều kiện, thu được 3 phôi ngày 5 và 2 phôi ngày 6. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyên viên phôi học chấm điểm toàn bộ phôi đều chất lượng tốt.

Chị Hiền được bác sĩ BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện, chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung và đậu thai ngay lần đầu tiên. Thai kỳ hiện 12 tuần, phát triển khỏe mạnh. Với số phôi còn lại đang trữ đông, vợ chồng chị có thể sinh thêm con sau này mà không cần lo lắng về dự trữ buồng trứng ngày càng giảm thêm.

Hệ thống tủ nuôi cấy phôi trang bị camera quan sát liên tục và tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Thanh Luận

Theo bác sĩ Thạch Thảo, tuổi tác là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến giảm dự trữ buồng trứng, gây vô sinh hiếm muộn ở phụ nữ, bao gồm cả tình trạng vô sinh thứ phát. Sau 30 tuổi, dự trữ buồng trứng thường bắt đầu suy giảm và giảm nhanh từ tuổi 35. Các nguyên nhân khác như di truyền, phẫu thuật vùng bụng chậu, hóa trị hoặc xạ trị, bệnh lý tự miễn, rối loạn nội tiết tố, lạc nội mạc tử cung... Ngoài ra, các yếu tố lối sống và môi trường như hút thuốc lá, tiếp xúc với hóa chất độc hại, uống nhiều rượu bia, căng thẳng kéo dài, thường xuyên thức khuya, giảm cân quá mức cũng có thể dẫn đến giảm số lượng và chất lượng trứng.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại Việt Nam tỷ lệ vô sinh thứ phát chiếm hơn 50% trường hợp vợ chồng vô sinh và tăng 15-20% mỗi năm. Tại IVF Tâm Anh TP HCM, bệnh nhân vô sinh thứ phát chiếm khoảng 68% trường hợp vô sinh đang điều trị, chủ yếu 35-45 tuổi. Các phác đồ gom noãn hoặc gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ cùng hệ thống "lab-trong-lab" và công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại đã giúp nhiều vợ chồng vô sinh thứ phát có con.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo phụ nữ dù đã kết hôn hay còn độc thân, khi có dấu hiệu giảm dự trữ buồng trứng như kinh nguyệt không đều, không kinh, giảm ham muốn tình dục, khô âm đạo, bốc hỏa, thay đổi tâm trạng... nên đi khám sớm. Trường hợp chưa kết hôn nên cân nhắc trữ đông noãn để bảo tồn khả năng có con của chính mình trong tương lai.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi