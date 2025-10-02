Từ Mỹ về Việt Nam mổ nội soi cột sống

Ông Sỹ, 69 tuổi, sống tại Mỹ, bị thoát vị đĩa đệm nhiều năm, vừa về nước phẫu thuật nội soi cột sống.

Ông Sỹ đau mỏi lưng hai năm, uống thuốc giảm đau và vật lý trị liệu. Hơn một năm nay, ông đau lưng dữ dội hơn kèm cảm giác tê rần, đau nhói lan từ thắt lưng xuống chân trái khám ở Mỹ quy trình kéo dài nên quyết định về Việt Nam đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng cho thấy đĩa đệm tầng L4-L5 bị rách bao xơ, lồi lan tỏa kèm thoát vị cạnh trung tâm trái, ép nặng rễ thần kinh L5 bên trái, gây hẹp phần dưới lỗ liên hợp bên trái và hẹp nhẹ ống sống trung tâm.

Ngày 2/10, ThS.BS CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết ông Sỹ có bệnh nền tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), cần hội chẩn đa chuyên khoa tim mạch - hô hấp - gây mê và theo dõi sát sao để giảm rủi ro trong cũng như sau mổ.

Theo BS.CKII Đặng Bảo Ngọc, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua đường liên bản sống (UBE) ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, hạn chế mất máu và biến chứng nhiễm trùng, giúp người bệnh vận động sớm. Hầu hết bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường sau 2-4 tuần, tùy tình trạng sức khỏe và tuân thủ vật lý trị liệu.

Bệnh nhân được gây mê toàn thân. Bác sĩ rạch hai đường da nhỏ, mỗi đường 7-10 mm ở vùng cột sống thắt lưng. Một đường đặt ống nội soi có camera độ phân giải cao, đường còn lại đưa dụng cụ vào để phẫu thuật. Hình ảnh từ camera được phóng đại rõ nét trên màn hình, cho phép bác sĩ quan sát rõ ràng cấu trúc đĩa đệm và rễ thần kinh, nhờ đó bóc tách chính xác, tối đa khối đĩa đệm thoát vị, giải phóng rễ thần kinh bị chèn ép mà không làm tổn thương mô lành xung quanh. Cuối cuộc mổ, bác sĩ khâu da bằng hai mũi chỉ.

Bác sĩ phẫu thuật lấy nhân đệm thoát vị cho ông Sỹ bằng kỹ thuật nội soi UBE. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngày đầu sau mổ, ông Sỹ cảm nhận cơn đau giảm rõ rệt, hết tê rần, có thể tự đi lại trong phòng. Sau ba ngày, ông đi lại bình thường, được xuất viện và hẹn tái khám.

Để phòng ngừa thoát vị đĩa đệm tái phát, bác sĩ khuyên người bệnh duy trì cân nặng hợp lý, tập các bài tăng cường cơ lưng - bụng, tránh sinh hoạt, mang vác nặng sai tư thế và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý khi lao động.

Bác sĩ Ngọc thăm khám, kiểm tra sức chân của ông Sỹ sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thoát vị đĩa đệm là tình trạng nhân nhầy di chuyển khỏi vị trí bình thường, chèn ép tủy sống hoặc rễ thần kinh. Triệu chứng thường gặp gồm đau vùng cột sống, đau lan ra tay chân, tê bì, yếu cơ, nặng hơn có thể mất cảm giác hoặc rối loạn tiêu tiểu. Trường hợp nặng như hội chứng chùm đuôi ngựa, có thể mất cảm giác vùng tầng sinh môn, rối loạn tiêu tiểu, cần mổ sớm để tránh liệt vĩnh viễn. Bác sĩ Ngọc khuyến cáo người bị đau vùng cột sống kéo dài, nhất là khi có dấu hiệu thần kinh đi kèm như đau lan ra tay chân, tê yếu tay chân, nên đi khám sớm và chụp MRI cột sống. Từ đó, bác sĩ chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh các di chứng tổn thương thần kinh.

Phượng Thy