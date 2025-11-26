Từ Đức về Việt Nam thụ tinh ống nghiệm thành công

TP HCMHai lần thụ tinh trong ống nghiệm tại Đức thất bại, chị Tuyết về Việt Nam khám phát hiện viêm nội mạc tử cung và viêm túi mật, điều trị thành công có con.

Trong hai chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Đức, vợ chồng chị Tuyết đều chuyển phôi không thành công. Khi về Việt Nam thăm gia đình cuối tháng 7, họ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) thăm khám.

BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo chẩn đoán chị Tuyết bị lạc nội mạc tử cung và viêm nội mạc tử cung, cản trở phôi thai làm tổ và phát triển. Chị còn mắc bệnh lý polyp túi mật gây viêm túi mật mạn tính. Bệnh không trực tiếp gây vô sinh nhưng hệ miễn dịch sản xuất nhiều cytokine có thể dẫn đến viêm hệ thống và chống lại tất cả những bất thường trong cơ thể, bao gồm cả phôi thai. Người chồng ít tinh trùng, mẫu xuất tinh chỉ có vài tinh binh, cần thụ tinh trong ống nghiệm để có con.

Chị Tuyết đáp ứng kém với thuốc kích thích buồng trứng nên hai chu kỳ đầu chỉ thu được 7 noãn trưởng thành. Bác sĩ Thảo điều chỉnh phác đồ, kéo dài thời gian dùng thuốc, chọc hút thu được thêm 10 noãn giúp người bệnh có tổng cộng 17 noãn trưởng thành. Kết quả thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của người chồng tạo được hai phôi ngày 5 và 5 phôi ngày 6 đem trữ đông.

Trước khi chuyển phôi, các bác sĩ phối hợp liên chuyên khoa điều trị ổn định các bệnh lý cho chị Tuyết. Bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa phẫu thuật cắt túi mật điều trị dứt điểm tình trạng polyp và viêm mạn tính, ngoài ra còn tránh nguy cơ ung thư túi mật. Phương pháp này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi người bệnh tuân thủ chế độ sinh hoạt và ăn uống lành mạnh. Bác sĩ Thảo chỉ định phác đồ dùng thuốc đồng thời ức chế lạc nội mạc tử cung và viêm mạn tính nội mạc tử cung. Chị Tuyết được chuyển một phôi ngày 5 loại tốt, đậu thai. Thai kỳ hiện 10 tuần, phát triển khỏe mạnh.

Hệ thống "lab-trong-lab" siêu sạch ISO 5 tại IVF Tâm Anh TP HCM giúp tăng tỷ lệ nuôi cấy phôi. Ảnh: Thanh Luận

Theo bác sĩ Thảo, phụ nữ hiếm muộn điều trị IVF chuyển phôi thất bại nhiều lần có thể do các nguyên nhân như chất lượng phôi, chất lượng niêm mạc tử cung, các bất thường trong lòng tử cung (u lạc nội mạc, polyp, viêm...), bệnh lý nền, thể chất chưa đảm bảo. Do đó, vợ chồng kết hôn sau một năm chưa có thai nên đến khám toàn diện sức khỏe sinh sản và điều trị sớm. Trường hợp chuyển phôi nhiều lần không thành công nên được nội soi buồng tử cung để phát hiện sớm các bất thường. Tùy tình trạng, bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật.

Ngoài ra, người bệnh nên tầm soát sức khỏe tổng thể, điều trị các bệnh lý giúp thể trạng khỏe mạnh tăng tỷ lệ đậu thai. Tại IVF Tâm Anh TP HCM, các bác sĩ phối hợp liên chuyên khoa như Ngoại tiêu hóa, Tim mạch, Sản Phụ khoa, Nội tiết... để điều trị toàn diện cho vợ chồng vô sinh hiếm muộn mắc nhiều bệnh lý phức tạp, tối ưu tỷ lệ đậu thai và thai kỳ khỏe mạnh.

Người bệnh nên áp dụng chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất. Phụ nữ đã cắt túi mật, khi mang thai nên ăn thực phẩm ít chất béo như thịt nạc, cá, thịt gia cầm bỏ da; các thực phẩm giàu chất xơ và đạm từ thực vật như rau xanh, ngũ cốc nguyên cám, các loại đậu. Nên ưu tiên các món luộc, hấp thay vì chiên xào. Nên chia nhỏ bữa ăn, uống đủ nước, bổ sung thêm sữa và các chế phẩm từ sữa. Tăng cường chất xơ từ trái cây để hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón đồng thời bổ sung thêm vitamin và khoáng chất. Không nên ăn các thực phẩm chế biến sẵn nhiều dầu mỡ và chất béo bão hòa, bơ động vật, các gia vị cay nóng bởi gây khó tiêu hóa, khó chịu trong thai kỳ.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi