Từ Đức về Việt Nam thụ tinh ống nghiệm

TP HCMSau 3 lần thụ tinh ống nghiệm ở nước ngoài thất bại, vợ chồng chị Thúy từ Đức về Việt Nam điều trị, thành công có con.

Vợ chồng chị Thúy một lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Đức và hai lần tại Czech, thu nhiều trứng song đều không nuôi được phôi ngày 5. Hầu hết phôi chất lượng kém, chuyển phôi thất bại.

Giữa năm 2025, họ về Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) khám. Người chồng được chẩn đoán tinh trùng ít, khả năng di động kém và hình thái bất thường, còn chị Thúy dự trữ buồng trứng ở mức trung bình. Chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của họ không thành công, phôi phân mảnh nhiều, phân chia bất thường. ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc trung tâm, cùng phó lab - ThS. Lê Thị Thu Thảo xây dựng lại phác đồ kích trứng cũng như cá thể hóa quá trình nuôi cấy phôi, giúp chị Thúy thu được 8 trứng trưởng thành ở lần chọc hút thứ hai.

Bác sĩ Như chọc hút noãn cho người bệnh. Ảnh: Hoài Thương

Bên trong hệ thống "lab-trong-lab", thạc sĩ Thảo lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện của người chồng tiêm vào bào tương trứng (kỹ thuật ICSI). Đồng thời kỹ thuật hoạt hóa noãn được áp dụng, thúc đẩy quá trình thụ tinh và phát triển của phôi.

Vợ chồng chị Thúy có 7 trứng thụ tinh thành công. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse trang bị camera quan sát liên tục, tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) tối ưu mọi điều kiện. Ở mốc nuôi cấy phôi ngày 3, 90% phôi phân chia bình thường, chuyên viên phôi học quyết định nuôi cấy phôi lên giai đoạn ngày 5 giúp tăng tỷ lệ đậu thai. Kết quả thu được 2 phôi ngày 5 loại 3 và 2 phôi ngày 6.

Bác sĩ Như chuẩn bị nội mạc tử cung cho chị Thúy, chuyển một phôi ngày 5 vào tử cung. Chị đậu thai ngay, hiện mang thai 30 tuần. Số phôi còn lại được trữ đông giúp vợ chồng chị có thể sinh thêm con trong tương lai.

Hệ thống "lab-trong-lab" nuôi cấy phôi. Ảnh: IVF Tâm Anh

Bác sĩ Như cho biết với những trường hợp có tiền căn nuôi phôi không thành công nhiều lần như vợ chồng chị Thúy, chuyên viên phôi học thường cần kết hợp nhiều kỹ thuật hiện đại, theo dõi kỹ quá trình thụ tinh và phát triển của phôi để đưa ra tiên lượng, quyết định trữ phôi ở giai đoạn nào.

Với các công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại, chi phí hợp lý, IVF Tâm Anh thu hút một lượng lớn người bệnh là kiều bào, người nước ngoài đến điều trị và có con khỏe mạnh. Thống kê tại IVF Tâm Anh TP HCM năm 2021-2025, tỷ lệ đậu thai cộng dồn trung bình 82,8%, ở nhóm điều trị thất bại nhiều lần là 72,3%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi