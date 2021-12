Truyền máu song thai mạn tính

Em mang song thai tuần thứ 5, được biết có hai dạng truyền máu song thai là mạn tính và cấp tính, dạng nào nguy hiểm hơn? (Thu, Hà Nội)

Trả lời:

Hội chứng truyền máu song thai chung một bánh rau rất thấp, chỉ 15- 20% nên bạn đừng quá lo lắng. Bạn cần thoải mái tâm lý để thai phát triển tốt. Còn trường hợp mắc phải tình trạng truyền máu song thai, bác sĩ sẽ đồng hành với bạn để điều trị.

Hội chứng truyền máu song thai gồm 5 giai đoạn. Bắt đầu từ giai đoạn hai, thai phụ cần phải can thiệp bằng cách phẫu thuật lazer nếu không một thai không bị chết hoặc cả hai thai cùng bị chết trong bụng mẹ. Còn nếu ở giai đoạn một, 50% có thể dừng lại ở giai đoạn một cho tới lúc em bé ra đời; 50% giai đoạn một có thể tiến triển thành giai đoạn 2. Hội chứng truyền máu song thai mãn tính (giai đoạn một) là sẽ tiếp diễn cho tới khi em bé ra đời và không quá nguy hiểm, bạn chỉ cần theo dõi, không cần can thiệp. Trong trường hợp nếu bạn bị đa ối, từ giai đoạn một chuyển sang hai mới cần can thiệp.

Nếu sau 26 tuần mà mắc hội chứng đa hồng cầu (cũng là một dạng của truyền máu song thai mãn tính) cũng là một bệnh lý nặng và cần phải can thiệp. Hội chứng thiếu máu đa hồng cầu là hiện tượng nối thông mạch máu giữa hai thai nhi nhưng những mạch máu này rất nhỏ nên lượng máu chảy từ thai này sang thai kia chậm hơn và chủ yếu là hồng cầu, dẫn tới một thai rất nhiều hồng cầu, một thai thiếu máu. Tình trạng thiếu máu đa hồng cầu với song thai chung một bánh rau thường xảy ra ở 3 tháng cuối.

Rất nhiều người bỏ sót tình trạng này, chỉ lo tới hội chứng truyền máu song thai nên 16-26 tuần đi khám rất đều đặn, qua thời gian này thì chủ quan. Hoặc những bác sĩ không có nhiều kinh nghiệm hay không chú tâm đến cũng có thể bỏ sót hội chứng thiếu máu đa hồng cầu. Thai phụ sẽ được làm phẫu thuật hoặc lấy thai ra để cứu hai em bé, nếu không cả hai em bé có thể chết trong bụng mẹ.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê

Khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội