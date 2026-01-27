Trữ trứng trước khi chữa ung thư ở tuổi 20

TP HCMHạnh, 20 tuổi, phát hiện ung thư vú khi chưa lập gia đình nên trữ trứng trước khi điều trị bệnh để sau này có thể sinh con.

Hạnh mắc ung thư ở vú giai đoạn 2A, bác sĩ chỉ định điều trị sớm do phát hiện muộn. Cô gái 20 tuổi được tư vấn trữ trứng, bảo tồn khả năng làm mẹ trước khi điều trị ung thư.

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Trung tâm IVF Tâm Anh TP HCM, cho biết Hạnh đến khám đúng thời điểm giữa chu kỳ kinh nên cần can thiệp sớm. Nếu chờ chu kỳ kinh sau, thời gian điều trị ung thư sẽ bị trì hoãn, do đó các bác sĩ dùng phác đồ kích thích buồng trứng không phụ thuộc chu kỳ để rút ngắn tối đa thời gian.

Bác sĩ Thảo chọc hút trứng cho Hạnh. Ảnh: Trung Vũ

Sau 12 ngày tiêm thuốc kích thích, buồng trứng của Hạnh đáp ứng tốt. Cô được tiêm thuốc rụng trứng và tiến hành chọc hút. Dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ Thảo sử dụng dụng cụ chuyên dụng để hút dịch lấy nang noãn. Noãn bào thu được lập tức chuyển sang phòng lab. Tại đây, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng Lab, Trung tâm IVF Tâm Anh TP HCM, cùng êkíp kiểm tra chất lượng trứng dưới kính hiển vi, chọn noãn trưởng thành, hình thái bình thường đưa vào quy trình bảo quản ở kho trữ lạnh ở nhiệt độ -196 độ C. Ở nhiệt độ này, mọi hoạt động sinh học gần như dừng lại, noãn bào không già đi, không thoái hóa, không chịu tác động của thời gian.

Trứng của Hạnh sau chọc hút được trữ đông trong bình ni tơ lỏng -196 độ C. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau ba ngày chọc hút trứng, Hạnh được hóa trị nhằm tiêu diệt tế bào ung thư, giảm nguy cơ tái phát.

Globocan năm 2022 ghi nhận ung thư vú dẫn đầu trong các loại ung thư ở Việt Nam với hơn 24.500 ca mới mắc, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở phụ nữ. Phương pháp hóa trị, xạ trị và phẫu thuật được sử dụng phổ biến để điều trị ung thư vú.

Theo bác sĩ Thảo, bảo tồn khả năng sinh sản cho người bệnh ung thư rất quan trọng, hỗ trợ phụ nữ giữ khả năng làm mẹ, cải thiện tinh thần và nâng cao chất lượng sống. Trữ trứng được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tích hợp trong chiến lược chăm sóc bệnh nhân ung thư. Ngoài một số bệnh ung thư chống chỉ định như ung thư buồng trứng, các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư, đều được tư vấn trữ trứng bảo tồn khả năng sinh sản trước khi điều trị. Chi phí trữ trứng ở Việt Nam dao động khoảng 40-60 triệu đồng cho một chu kỳ, chưa bao gồm chi phí lưu trữ hàng năm. Mức phí này thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực.

Bác sĩ khuyên người bệnh mắc ung thư nên lựa chọn bảo tồn khả năng sinh sản càng sớm càng tốt trước khi bắt đầu điều trị. Tùy vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, nhu cầu..., bác sĩ đưa ra chỉ định phù hợp như trữ trứng, phôi, tinh trùng.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi