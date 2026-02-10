Trữ tế bào gốc dự phòng điều trị bệnh tim mạch, đột quỵ

TP HCMGia đình có nhiều người thân mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, chị Phụng, 43 tuổi, lo bệnh có thể di truyền nên trữ tế bào gốc cho con.

Chị Phụng đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị hiếm muộn năm 2024, bác sĩ chẩn đoán vô sinh do lớn tuổi, ứ dịch vòi trứng. Chị được kích trứng, thu được 8 trứng, tạo 6 phôi chất lượng. Do tình trạng ứ dịch hai bên vòi trứng, bác sĩ nội soi buồng tử cung lấy mẫu sinh thiết nội mạc tử cung, cắt hai tai vòi trứng.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định viêm nội mạc tử cung mạn tính, chị Phụng được điều trị bằng thuốc kháng sinh, sau đó bác sĩ chuyển phôi vào tử cung giúp chị đậu thai vào tháng 5/2025, thai nhi phát triển tốt. Đến tuần thai 36, vợ chồng chị đăng ký lưu trữ tế bào gốc để dự phòng điều trị bệnh do gia đình có nhiều người mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

"Tế bào gốc từ máu và mô dây rốn có khả năng ứng dụng trong điều trị 80 bệnh lý nguy hiểm như bệnh về máu, miễn dịch, tim mạch, thần kinh, một số bệnh chuyển hóa", tiến sĩ Thẩm Thị Thu Nga, Trưởng Lab, Trung tâm Tế bào gốc, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết. Gia đình có người thân mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, lưu trữ tế bào gốc là phương án dự phòng y học hiện đại, tăng thêm cơ hội điều trị trong tương lai nếu không may mắc bệnh.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận tế bào gốc trung mô có thể giúp hạn chế tổn thương chất trắng (white matter) của não - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận thức sau đột quỵ. Loại tế bào này cũng có thể biến hóa thành tế bào thần kinh và tồn tại lâu dài trong não, nhờ đó hỗ trợ phục hồi chức năng não. Các thử nghiệm lâm sàng bước đầu cho thấy liệu pháp sử dụng tế bào gốc trung mô an toàn, mở ra triển vọng mới trong điều trị chức năng thần kinh cho người bệnh.

Êkíp Ngân hàng Mô, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, thu thập máu và mô cuống rốn cho con trai chị Phụng. Ảnh: Trung Vũ

Chị Phụng sinh bé trai khỏe mạnh, nặng 3,8 kg. Máu và mô dây rốn của bé được thu thập, đưa về Ngân hàng Mô, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM lưu trữ. Toàn bộ quá trình lưu trữ tế bào gốc được thực hiện theo quy trình khép kín, đảm bảo vô trùng, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Theo tiến sĩ Thu Nga, tế bào gốc từ máu, mô dây rốn không được sử dụng ngay sau khi thu thập, mà lưu trữ dài hạn trong điều kiện tiêu chuẩn. Tế bào gốc được sử dụng khi người lưu trữ hoặc người thân có chỉ định phù hợp trong tương lai.

Sau 48 giờ chào đời, bác sĩ lấy máu ở gót chân con trai chị Phụng, xét nghiệm sàng lọc 73 bệnh tiềm ẩn, không có bất thường bẩm sinh do di truyền liên quan máu, hồng cầu, tim mạch...

Chị Phụng hạnh phúc đón con đầu lòng ở tuổi 43, sau 5 năm hiếm muộn. Ảnh: Trung Vũ

Ước tính Việt Nam có khoảng 1,6 triệu người suy tim. Tỷ lệ đột quỵ ở Việt Nam 1.541 trên 100.000 dân, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, tạo gánh nặng cho hệ thống y tế.

PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hiện có nhiều nghiên cứu cho thấy liệu pháp tế bào gốc giảm suy tim, bệnh thần kinh. Tế bào gốc đã được sử dụng điều trị một số bệnh ung thư máu và ung thư hạch. Tại Việt Nam, phương pháp điều trị bệnh tim mạch phối hợp ứng dụng liệu pháp tế bào gốc được nghiên cứu từ năm 2010 đến nay, mở ra cơ hội sống khỏe cho bệnh nhân tim mạch.

Liệu pháp tế bào gốc trong điều trị bệnh tim mạch và đột quỵ hiện chưa phải là phương pháp điều trị thường quy, phần lớn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Việc ứng dụng tế bào gốc cần tuân thủ chặt chẽ quy định của Bộ Y tế, theo tiến sĩ Thu Nga.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi