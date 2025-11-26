Triệu chứng viêm xoang do nấm

Tùy từng loại viêm xoang do nấm mà các triệu chứng có thể khác nhau, thường gặp nhất là đau đầu, nghẹt mũi, đau hoặc tức mặt, chảy dịch mũi.

Viêm xoang do nấm là tình trạng nấm xâm nhập vào trong xoang gây nhiễm trùng, viêm. Xoang là các khoang chứa đầy không khí, có vai trò sản xuất chất nhầy (nước mũi), dẫn lưu đúng cách để giữ cho đường mũi thông thoáng, ngăn vi trùng và các chất gây dị ứng xâm nhập. Mỗi loại viêm xoang do nấm có những triệu chứng đặc trưng riêng.

Viêm xoang dị ứng do nấm

Viêm xoang dị ứng do nấm (AFS) phổ biến nhất, xảy ra do cơ thể phản ứng dị ứng với nhiều loại nấm, trong đó thường gặp nhất là Aspergillus. Các triệu chứng thường gồm nghẹt mũi, hắt hơi liên tục, sổ mũi, đỏ mũi. Khi bệnh tiến triển, các xoang bị tắc nghẽn do chất nhầy đặc, dần tăng kích thước, làm sưng mắt và mặt.

Người bị hen suyễn hoặc viêm mũi dị ứng có nhiều khả năng mắc bệnh này hơn. Loại viêm xoang do nấm này thường cần được phẫu thuật, theo dõi để ngăn ngừa tái phát.

Viêm xoang do nấm hoại sinh

Viêm xoang do nấm hoại sinh (SFS) ban đầu không có triệu chứng. Nấm hoại sinh là những sinh vật sống dựa vào chất hữu cơ chết hoặc đang phân hủy. Chúng tiết ra enzym phân hủy chất hữu cơ sau đó hấp thụ nuôi sống bản thân. Nấm phát triển trên lớp vảy nhầy bên trong mũi. Khi nhiễm trùng tiến triển nguy cơ cao xâm nhập vào dây thần kinh, mạch máu và xương, gây đau đầu, đau mặt, chảy dịch mũi sau (chất nhầy tích tụ chảy xuống phía sau cổ họng hoặc ra khỏi mũi), lồi mắt.

Nấm phát triển trong xoang có thể hình thành u nấm, lâu ngày tạo thành một khối hoặc cục nấm. Người bệnh xuất hiện các triệu chứng như đóng vảy bên trong mũi, đau mặt, chảy dịch mũi sau (chất nhầy từ xoang, đường mũi chảy ngược vào cổ họng). Nấm phát triển có thể làm tắc nghẽn xoang, phá hủy các mạch máu bên trong mũi, khiến mô chết, tạo điều kiện cho nhiễm trùng nhanh chóng lan đến mắt và não, dẫn đến mù lòa. Tình trạng này phổ biến hơn ở người có hệ miễn dịch suy yếu như bệnh tiểu đường, ung thư.

Viêm xoang do nấm không được điều trị dễ biến chứng thủng màng nhĩ và suy giảm thính lực do nhiễm trùng xoang lan xuống tai gây viêm tai giữa. Ảnh hưởng đến mắt làm viêm hốc mắt, sưng đỏ, đau nhức, giảm thị lực. Người bệnh có thể bị viêm họng, viêm amidan, ho dai dẳng, khó nuốt, đau nhức hoặc hình thành áp xe.

Người bệnh nên giữ ấm cơ thể, tránh tác nhân gây dị ứng, vệ sinh mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý, duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, góp phần ngăn viêm xoang tái phát. Nên đi khám khi các triệu chứng chuyển nặng làm tê mặt, sưng mắt mũi, thay đổi màu da hoặc viêm xoang nhiều lần trong năm, sốt kéo dài 3-4 ngày kèm đau tức mặt, chảy mũi. Khi các triệu chứng nhẹ nhưng kéo dài hơn 10 ngày không giảm, người bệnh cũng cần được kiểm tra.

Để chẩn đoán viêm xoang do nấm, bác sĩ khám, xét nghiệm hình ảnh, sinh thiết để lấy một mẫu mô nhỏ, sau đó kiểm tra mẫu dưới kính hiển vi để xác định xem có nấm hay không.

