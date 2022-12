Triệu chứng ung thư vú di căn

Ung thư vú di căn có thể gây mệt mỏi, chán ăn, giảm cân không chủ ý và tùy vị trí di căn mà xuất hiện triệu chứng khác nhau.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, ung thư vú giai đoạn 0 được gọi là ung thư biểu mô tại chỗ hoặc ung thư vú tiền xâm lấn. Giai đoạn này, ung thư chưa lan ra ngoài màng đáy (không di chuyển ra ngoài ống dẫn sữa) nên phẫu thuật có thể chữa khỏi bệnh.

Ung thư vú cục bộ hoặc khu vực chưa di căn được coi là ung thư giai đoạn 1-3. Thời điểm này, bệnh có thể đã lan đến các hạch bạch huyết nhưng chưa lây lan đến các cơ quan khác trong cơ thể. Phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa xạ trị, liệu pháp hormone hoặc liệu pháp nhắm mục tiêu có thể loại bỏ nhiều khối u. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát cao ở giai đoạn 3 khi tế bào ung thư lan ra hầu hết các hạch bạch huyết.

Khi ung thư lan rộng đến các cơ quan khác gọi là ung thư vú di căn. Tế bào ung thư vú thường lan đến xương, gan, phổi và não. Các triệu chứng chung của ung thư vú di căn có thể là mệt mỏi, chán ăn, giảm cân không chủ ý. Vị trí di căn phổ biến nhất là xương, bệnh gây đau, gãy xương xảy ra ở vùng xương bị suy yếu do khối u và do chấn thương nhẹ. Khi ung thư vú di căn đến phổi, có thể gây khó thở và ho. Di căn gan do ung thư vú có thể dẫn đến khó chịu ở bụng, đau bụng và vàng da, vàng mắt. Di căn não có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, mờ mắt, yếu và tê hoặc co giật.

Ung thư vú có thể lây lan (di căn) trong nhiều năm. Ảnh: Freepik

Ung thư vú di căn sang cơ quan khác được gọi theo cơ quan mà tế bào ung thư lan đến. Ví dụ, ung thư vú lây sang phổi gọi là ung thư vú di căn phổi, không phải ung thư phổi vì bản chất tế bào ung thư vẫn là ung thư vú. Khối u di căn liên tục thay đổi và phát triển những đột biến mới. Điều này có nghĩa, các khối u di căn ác tính hơn khối u ban đầu.

Phụ nữ bị ung thư vú giai đoạn đầu nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào trong số trên nên kiểm tra và làm các xét nghiệm để điều trị sớm. Người chưa được chuẩn đoán ung thư vú nếu có các triệu chứng như thường xuyên đau đầu, mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân hoặc ho bất thường kéo dài... nên đi khám vú và kiểm tra để sàng lọc ung thư vú.

Ung thư vú có thể lây lan sang các vùng khác của cơ thể theo 3 cách chính:

Thông qua hệ thống bạch huyết: Các tế bào khối u vú có thể tách ra khỏi khối u và xâm nhập vào các mạch bạch huyết nhỏ hiện diện khắp vú. Từ đó, chúng có thể di chuyển từ hạch bạch huyết này sang hạch bạch huyết khác và theo kênh hạch bạch huyết, tế bào ung thư ra khỏi vú đến các cơ quan khác. Ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết lân cận trong vú gọi là "di căn hạch bạch huyết", chưa được gọi là ung thư vú di căn.

Thông qua mạch máu: Khắp vú có rất nhiều mạch máu nhỏ. Các tế bào ung thư có thể xâm lấn các mạch máu này và thông qua dòng máu đến các vị trí xa, đặc biệt là các khu vực như phổi và gan có lưu lượng máu lớn.

Xâm lấn cục bộ: Ung thư vú có thể lan vào các mô lân cận như thành ngực hoặc xương sườn do xâm lấn. Các khối u có thể phát triển và đè lên các mô lân cận xâm lấn các mô này và gây ra tổn thương.

Sự lây lan của ung thư vú có thể xảy ra nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ sau đó. Ung thư vú có thể tái phát sau nhiều năm điều trị do một số tế bào ung thư vú "cứng hơn" những tế bào khác và tế bào gốc ung thư này có thể nằm im (không chết, không hoạt động) ngay cả khi điều trị.

Ung thư vú giai đoạn 3, ung thư di căn hạch bạch huyết, tuổi đời trẻ là các yếu tố tăng tỷ lệ tái phát bệnh. Ung thư vú di căn và ung thư vú tái phát ở một vị trí ngoài vú thì gần như không thể chữa khỏi. Các phương pháp điều trị chỉ để cải thiện triệu chứng và kéo dài thời gian sống.

Mai Cat

(Theo Very Well Health)