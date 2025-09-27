Triệu chứng nào cảnh báo sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh?

Trẻ sơ sinh mắc bệnh sốt xuất huyết có triệu chứng không giống người lớn. Cách nào phân biệt? (Hà Lê, Hà Nội)

Trả lời:

Sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh thường không có triệu chứng điển hình như phát ban, đau mỏi người hay sốt cao liên tục. Bé thường không sốt, bú ít, ngủ li bì hoặc quấy khóc nhiều bất thường. Triệu chứng dễ nhầm với nhiễm trùng sơ sinh hoặc giảm tiểu cầu miễn dịch, bệnh nhiễm virus thông thường, đặc biệt là cúm, siêu vi đường hô hấp hoặc viêm màng não.

Xét nghiệm máu đúng thời điểm, theo dõi chặt biến động tiểu cầu và hematocrit (Hct) là yếu tố quan trọng để không bỏ sót bệnh. Trẻ dưới một tháng tuổi có bất kỳ biểu hiện lạ nào như sốt, bỏ bú, lừ đừ, da nhợt nhạt hoặc chảy máu rốn bất thường cũng nên được đưa đến bệnh viện ngay.

Một em bé được chăm sóc tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Tuy triệu chứng sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh không rầm rộ, nhưng biến chứng đến sớm, từ ngày thứ 2-3 sau nhiễm virus Dengue. Người lớn thường chuyển nặng vào ngày 4-5. Một số trường hợp nặng có thể xuất huyết nội tạng, tổn thương gan hoặc phù phổi nếu không được chẩn đoán sớm. Trẻ sơ sinh cũng dễ rối loạn điện giải và mất nước mà không biểu hiện rõ như người lớn. Nếu bù dịch quá mức có thể gây phù phổi, nếu không đủ có thể dẫn đến sốc.

Phụ nữ mang thai, đặc biệt trong ba tháng cuối, bị sốt, đau đầu, nhức mỏi, nên đi xét nghiệm để phát hiện sốt xuất huyết. Điều trị sớm cho mẹ có thể giảm nguy cơ lây truyền virus sang thai nhi và hậu quả nặng nề sau sinh.

Hiện sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Hướng xử trí chính là bù dịch hợp lý, theo dõi sát huyết động học và điều chỉnh chế độ ăn, cho trẻ bú sữa phù hợp với thể trạng. Để phòng bệnh, bạn cần mặc quần áo dài tay cho trẻ, mắc màn cả ban ngày và đêm, tiêu diệt lăng quăng, muỗi vằn trong nhà, tiêm ngừa vaccine phòng bệnh.

BS.CKI Nguyễn Văn Toản

Khoa Sơ sinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội