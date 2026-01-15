Triệu chứng mãn kinh sớm dễ nhầm lẫn

Mệt mỏi, suy giảm nhận thức và thay đổi tâm trạng có thể là dấu hiệu mãn kinh sớm nhưng thường dễ bị nhầm với căng thẳng hoặc bệnh lý tuyến giáp.

Thay đổi nhận thức

Suy giảm nhận thức là dấu hiệu thường xuất hiện sớm ở giai đoạn mãn kinh. Phụ nữ có thể khó tập trung, giảm khả năng ghi nhớ những thông tin vốn quen thuộc, dễ quên việc vặt hoặc phải kiểm tra lại nội dung vừa đọc.

Estrogen có vai trò duy trì hoạt động của các vùng não phụ trách trí nhớ và sự chú ý. Khi hormone này biến động hoặc suy giảm, khả năng xử lý thông tin kém linh hoạt hơn.

Rối loạn giấc ngủ

Ở giai đoạn này, phụ nữ có thể dễ ngủ nhưng hay tỉnh giấc giữa đêm, kèm cảm giác nóng bừng hoặc khó ngủ lại vào sáng sớm. Tình trạng kéo dài làm suy giảm năng lượng, ảnh hưởng tâm trạng và hiệu suất công việc.

Estrogen tham gia điều hòa thân nhiệt và nhịp sinh học giấc ngủ. Khi nồng độ hormone giảm, cơ thể nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh như ánh sáng, nhiệt độ hay căng thẳng, khiến giấc ngủ chập chờn và kém sâu.

Mất cân bằng cảm xúc

Cảm xúc thất thường hay gặp khi nội tiết thay đổi. Nữ giới có thể trở nên nhạy cảm hơn, dễ lo âu hoặc phản ứng mạnh với những tình huống trước đây vốn không gây khó chịu. Đây là phản ứng sinh lý liên quan đến dao động estrogen. Trong khi hormone này ảnh hưởng trực tiếp đến serotonin - chất giữ vai trò ổn định tâm trạng, cảm xúc và cảm giác thèm ăn.

Thay đổi thể chất

Một số thay đổi về thể chất có thể xuất hiện sớm, thậm chí trước tuổi 30 nhưng dễ bị bỏ qua. Các biểu hiện thường gặp gồm da khô hơn, đầy hơi, ăn uống thất thường hoặc khó chịu ở khớp. Những dấu hiệu này không xảy ra đồng loạt mà tiến triển âm thầm theo thời gian.

Phụ nữ nên theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, chất lượng giấc ngủ, trạng thái cảm xúc và các thay đổi cơ thể trong ít nhất hai tháng. Sau đó, hãy chia sẻ thông tin với bác sĩ khi đi khám để được đánh giá chính xác hơn.

Lưu ý các triệu chứng trên có thể trùng lặp với rối loạn tuyến giáp, thiếu hụt vi chất hoặc căng thẳng kéo dài. Duy trì lối sống lành mạnh hỗ trợ cân bằng nội tiết, gồm tập luyện đều đặn, ăn uống hợp lý, bổ sung axit béo lành mạnh và vitamin D, ngủ đúng giờ, hạn chế caffeine sau buổi trưa. Hiểu rõ cách cơ thể phản ứng trước những thay đổi nội tiết giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)