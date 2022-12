Triệu chứng cảnh báo bại não

Các triệu chứng bại não như thiếu kiểm soát cơ bắp; giảm khả năng phối hợp; khó nói rõ ràng; có vấn đề nhận thức, nhai nuốt.

Bại não là bệnh lý về thần kinh do não bộ bị tổn thương, làm rối loạn khả năng vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Dưới đây là những triệu chứng để nhận biết về căn bệnh này.

Ảnh hưởng khả năng vận động: Biểu hiện phổ biến của bại não là thiếu kiểm soát một số cơ của cơ thể. Các triệu chứng sớm nhất có thể bắt đầu ở trẻ sơ sinh. Trẻ nhỏ bị bại não thường cử động ít hơn bình thường. Một số còn không thể bò hoặc đứng vững, đi lại do thiếu sức mạnh và khả năng kiểm soát các cơ hông, thân hoặc ngực.

Bại não có thể ảnh hưởng đến cử động của cánh tay hoặc bàn tay ở một hoặc cả hai bên, khiến trẻ khó cầm hoặc làm những việc đòi hỏi sự phối hợp vận động tinh, chẳng hạn như viết.

Ảnh hưởng học tập: Không phải tất cả trẻ em bị bại não đều chậm phát triển, khuyết tật học tập hoặc thiếu hụt nhận thức. Song nhiều trẻ bị ảnh hưởng như học chậm, chỉ số IQ thấp hơn trung bình, thiếu khả năng ngôn ngữ, toán học hoặc không gian. Dấu hiệu bị bại não là suy giảm nhận thức đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, giảm khả năng nhận thức và có thể mất thời gian để trẻ phát triển khả năng nhận thức.

Có vấn đề về nuốt: Khi bệnh bại não gây ra tình trạng yếu cơ mặt, miệng hoặc cổ họng có thể dẫn đến khó nhai, nuốt hoặc nói. Một số trẻ em và người lớn bị bại não có thể chảy nước dãi khi ăn hoặc khi nghỉ ngơi. Kiểu nói của người bị bại não có thể bị líu lưỡi, cứng nhắc, khó hiểu.

Người bị bại não thường khó khăn khi di chuyển. Ảnh: Freepik

Thiếu kiểm soát bàng quang hoặc ruột: Các vấn đề về kiểm soát ruột và bàng quang có thể bao gồm bí tiểu (không thể tiểu khi muốn) hoặc tiểu không tự chủ (tiểu mất kiểm soát) hoặc kết hợp cả hai.

Co giật: Người bại não có thể bị co giật, người bị bại não càng nặng thì nguy cơ co giật càng tăng.

Một số người bị bại não có thể gặp các triệu chứng ít phổ biến hơn như có vấn đề thị giác, run tay chân, tâm thần...

Vấn đề về mắt: Giảm thị lực ở một hoặc cả hai mắt có thể ảnh hưởng đến một số người bị bại não.

Run: Một số trẻ bị bại não có thể bị run ở mặt, cánh tay hoặc các bộ phận khác của cơ thể khi nghỉ ngơi hoặc khi cố gắng di chuyển.

Khiếm khuyết giác quan: Giảm cảm giác không phải là một vấn đề hiếm gặp ở những người bị bại não, nhưng nếu người bệnh gặp triệu chứng này có thể cản trở vận động bình thường. Nó cũng có thể góp phần gây thương tích nếu bạn không cảm thấy đau đớn như bình thường.

Triệu chứng tâm thần: Đôi khi các triệu chứng kích động, hung hăng, lo lắng hoặc ảo giác có thể phát triển ở những người bị bại não. Theo thời gian, một số biến chứng có thể xảy ra bệnh bại não kéo dài.

Co cứng: Các cơ bị ảnh hưởng do bại não có thể trở nên cứng, co cứng, có thể bị co rút. Điều này có thể dẫn đến khó khăn hơn nữa với chuyển động và phối hợp cơ bắp, gây đau ở cánh tay hoặc chân bị ảnh hưởng.

Teo: Teo hoặc mỏng cơ cũng có thể phát triển nếu bạn bị bại não. Tình trạng này thường đi kèm với giảm trương lực cơ, xuất hiện dưới dạng mềm hoặc mỏng cơ. Đôi khi, dù cơ bắp bị teo nhưng những người bị bại não bị thừa cân hơn là thiếu cân do họ không có khả năng vận động.

Nghẹt thở: Khó nuốt thức ăn, đồ uống và nước bọt có thể dẫn đến nghẹt thở, ho hoặc nôn trong khi ăn, uống hoặc nghỉ ngơi.

Viêm phổi: Việc mắc nghẹn thức ăn có thể khiến thức ăn đi xuống khí quản, dẫn đến phổi, thay vì xuống thực quản, dẫn đến dạ dày. Do đó, viêm phổi, nhiễm trùng phổi có thể xảy ra.

Loét cơ thể: Ngồi, nằm lâu mà không điều chỉnh được tư thế hoặc thường xuyên di chuyển cơ thể có thể tạo áp lực lên một số vùng trên cơ thể, cuối cùng gây ra trầy xước da và có thể bị nhiễm trùng.

Nhiễm trùng bàng quang: Bí tiểu có thể dẫn đến nhiễm trùng bàng quang do sự tích tụ của vi khuẩn trong bàng quang.

Táo bón: Ngồi hoặc nằm lâu, kết hợp với việc thiếu kiểm soát các cơ kiểm soát nhu động ruột có thể góp phần gây táo bón, đau đớn và cuối cùng có thể gây ra các vấn đề như bệnh trĩ.

Kim Uyên

(Theo Verywell Health)