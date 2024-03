Triệu chứng bệnh tuyến giáp ở nam giới

Rụng nhiều tóc, rối loạn chức năng tình dục, vô sinh là những triệu chứng có thể xảy ra ở nam giới mắc bệnh tuyến giáp.

Các triệu chứng của bệnh tuyến giáp ở nam giới có xu hướng giống nữ giới. Tuy nhiên, có những khác biệt trong rối loạn nội tiết tố ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản, chức năng tình dục của đàn ông và các hệ thống khác do hormone điều chỉnh. Dưới đây là các triệu chứng thường gặp.

Rụng tóc nhiều

Hormone tuyến giáp có nhiều chức năng, gồm điều chỉnh mức năng lượng, cân nặng, nhiệt độ bên trong cơ thể, quá trình trao đổi chất và phát triển da, tóc và móng. Rụng tóc nhiều, đột ngột có thể xảy ra khi thay đổi sản xuất hormone tuyến giáp do suy giáp hoặc cường giáp.

Giảm khối lượng cơ bắp

Hormone tuyến giáp có liên quan đến mức năng lượng, cân nặng, nhiệt độ của cơ thể, quá trình trao đổi chất nên khi mắc bệnh cường giáp, suy giáp đều ảnh hưởng đến khối lượng cơ bắp.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Minh Trông, Đơn vị Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM khám cho người bệnh. Ảnh: Nguyễn Trăm

Rối loạn chức năng tình dục

Đánh giá năm 2018 của Đại học Y Tulane, Mỹ, trên một số nghiên cứu, với hơn 3.200 nam giới, cho thấy suy giáp và cường giáp đều có liên quan chặt chẽ đến rối loạn cương dương và xuất tinh. Suy giáp làm xuất tinh chậm, cường giáp khiến xuất tinh sớm. Suy giáp và cường giáp đều làm giảm ham muốn tình dục ở cả hai giới.

Suy giáp và cường giáp tác động lên mức độ hormone sinh dục, có thể gián tiếp gây ra rối loạn điều hòa tâm thần và tự chủ dẫn đến suy giảm chức năng tình dục. Điều chỉnh trạng thái ổn định có thể giải quyết đáng kể rối loạn chức năng tình dục ở người bị suy giáp hoặc cường giáp.

Đánh giá trên 3.200 nam giới ghi nhận 59-63% trường hợp suy giáp giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương và xuất tinh chậm, tỷ lệ này ở người bị cường giáp là 48-77%.

Ngực to

Tăng hoặc giảm hormone tuyến giáp bất thường có thể ảnh hưởng đến các hormone khác, gồm hormone sinh dục nam testosterone và hormone sinh dục nữ estrogen. Điều này là do hormone tuyến giáp chỉ đạo sản xuất globulin gắn hormone giới tính (SHBG), một loại protein do gan sản xuất để kiểm soát lượng hormone giới tính hoạt động tích cực trong máu.

Cường giáp và suy giáp đều có thể ảnh hưởng đến testosterone theo những cách khác nhau. Bệnh cường giáp làm nồng độ SHBG tăng lên, khiến nồng độ testosterone tự do giảm xuống, dẫn đến suy sinh dục. Suy giáp làm nồng độ SHBG giảm, khiến tăng chuyển đổi testosterone thành estrogen, dẫn đến nồng độ estrogen cao hơn. Tác động do ít testosterone hoặc quá nhiều estrogen đều có thể làm thay đổi cơ thể nam giới, ví dụ ngực to hơn bình thường.

Teo tinh hoàn

Hormone tuyến giáp tác động lên tinh hoàn theo nhiều cách. Thừa hoặc thiếu hormone tuyến giáp dẫn đến thay đổi chức năng tinh hoàn, gồm cả những bất thường về cấu trúc như teo tinh hoàn.

Vô sinh

Cường giáp có liên quan đến giảm lượng tinh dịch và giảm mật độ, khả năng vận động và hình thái tinh trùng. Suy giáp có thể làm giảm hình thái tinh trùng. Nam giới mắc bệnh tuyến giáp có thể vô sinh do chất lượng tinh trùng thấp.

Gãy xương hông và cột sống

Theo nghiên cứu năm 2021 của Đại học Gothenburg, Thụy Điển và một số đơn vị, trên hơn 1.800 bệnh nhân lớn tuổi (69-81 tuổi), bệnh cường giáp làm tăng nguy cơ gãy xương hông và đốt sống ở nam giới.

Nguyên nhân do bệnh cường giáp không được điều trị gây ra loãng xương thứ phát, dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương. Điều trị quá mức có thể dẫn đến ức chế hormone kích thích tuyến giáp (TSH), giảm mật độ khoáng xương nên tăng khả năng gãy xương.

Mai Cat (Theo Very Well Health)