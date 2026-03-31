Trí tuệ nhân tạo có gây suy giảm trí nhớ không?

Tôi thường xuyên dùng các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc, học tập, gần đây hay quên, không tập trung. Điều này có gây suy giảm trí nhớ không? (Mạnh Hùng, 24 tuổi)

Trả lời:

Trí tuệ nhân tạo phát triển giúp tự động hóa các công việc lặp lại, tăng hiệu quả lao động và sản xuất. Tuy nhiên, phụ thuộc quá nhiều vào trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm giảm kết nối tế bào thần kinh, ảnh hưởng đến kỹ năng tư duy và khả năng ghi nhớ, đẩy nhanh tốc độ lão hóa của não bộ.

Làm việc bằng công cụ AI có mức độ kết nối thần kinh thấp, nhất là ở những vùng chịu trách nhiệm cho tư duy sâu và hình thành trí nhớ. Khi không hoặc ít tư duy trong một thời gian dài các kết nối thần kinh giảm, đặc biệt là ở các dải tần alpha, theta và delta, vốn liên quan đến khả năng sáng tạo, ghi nhớ và ngôn ngữ kém. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài làm giảm kỹ năng giải quyết vấn đề độc lập cũng như khả năng tư duy vốn có của con người.

Lạm dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo đều khiến khả năng tư duy, sáng tạo và ghi nhớ của não bộ bị suy giảm.

Bên cạnh tác nhân từ công nghệ nhân tạo AI, các yếu tố như tuổi tác, lối sống, stress kéo dài, chất lượng giấc ngủ và môi trường làm việc, đều có thể ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa của não bộ.

Quá trình lão hóa của não liên quan đến sự thay đổi của nhiều cấu trúc như thu hẹp kích thước ở thùy trán và vùng hippocampus (vùng có chức năng nhận thức cao), xơ hóa chất trắng trong não làm giảm số lượng và khả năng dẫn truyền giữa các tế bào bị đứt gãy, gián đoạn khiến chức năng não dần rối loạn.

Sự tích tụ của các gốc tự do trong quá trình chuyển hóa cũng được xem là yếu tố thúc đẩy lão hóa não. Các gốc tự do có thể tấn công tế bào thần kinh và mạch máu não, gây rối loạn chức năng não và đẩy nhanh quá trình thoái hóa nếu không được kiểm soát hiệu quả.

Bạn hay quên, khó tập trung, có thể đến bệnh viện có chuyên khoa thần kinh để kiểm tra. Tùy tình trạng, bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm phù hợp giúp chẩn đoán nguyên nhân.

Để giữ bộ não minh mẫn, tăng cường trí nhớ, bạn cần kết hợp rèn luyện trí não và vận động thể dục thường xuyên, quản lý căng thẳng, ngủ đủ giấc, duy trì giao tiếp xã hội... Nên sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ nhưng tránh lạm dụng hay phụ thuộc hoàn toàn vào AI. Ví dụ, nên tự giải quyết vấn đề trước khi tham khảo AI, đối chiếu thông tin với nhiều nguồn, diễn giải lại nội dung bằng hiểu biết của bản thân.

Bổ sung các chất chống oxy hóa từ thiên nhiên như anthocyanin, pterostilbene (trong việt quất) kết hợp với ginkgo biloba hỗ trợ trung hòa gốc tự do, cải thiện lưu lượng máu lên não, đồng thời hỗ trợ chức năng thần kinh, tăng trí nhớ và khả năng tập trung

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM