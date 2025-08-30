Trẻ viêm da cơ địa cần lưu ý gì khi đi du lịch?

Con trai tôi 3 tuổi, bị viêm da cơ địa. Dịp lễ này gia đình tôi định đi du lịch ở biển, cần lưu ý những gì để bảo vệ bé? (Hồng Hạnh, 35 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Viêm da cơ địa là tình trạng hàng rào bảo vệ da của bé bị suy yếu nên hay mất nước, khô và dễ bị các yếu tố bên ngoài (như chất gây dị ứng, vi khuẩn) xâm nhập, gây ra phản ứng viêm, ngứa, nổi mẩn đỏ. Nguyên nhân gây bệnh có thể do yếu tố di truyền, rối loạn miễn dịch, thiếu hụt các lipid tự nhiên trên da, khiến da không duy trì được độ ẩm cần thiết. Hệ miễn dịch của trẻ có xu hướng phản ứng quá mức với yếu tố môi trường, gây nên viêm, ngứa, nổi mẩn đỏ.

Các yếu tố dễ làm bùng phát bệnh bao gồm thời tiết hanh khô hoặc nắng nóng. Trẻ kích ứng do xà phòng, sữa tắm, hóa chất tẩy rửa. Dị ứng với thức ăn, lông thú, phấn hoa, mạt bụi, đổ mồ hôi nhiều cũng là nguyên nhân.

Vào mùa hè, nhiệt độ và mồ hôi có thể gây ngứa và làm bệnh nặng. Trước khi đi du lịch, phụ huynh nên cho bé tái khám để bác sĩ đánh giá tình trạng da hiện tại, kê đơn các loại thuốc dự phòng để xử lý nếu có đợt bùng phát.

Khi bé đi chơi, phụ huynh nên mang theo đúng loại kem dưỡng ẩm bé đang dùng hằng ngày. Bởi thay đổi môi trường, tiếp xúc nắng gió làm da bé khô hơn bình thường. Hãy thoa sau khi tắm hoặc phơi nắng, khi da trẻ khô ráp. Mang đúng loại sữa tắm dịu nhẹ, không xà phòng mà bé đã quen dùng. Không dùng sản phẩm trong khách sạn vì có thể chứa hương liệu, chất tạo bọt dễ gây kích ứng.

Phụ huynh cũng nên cho bé dùng kem chống nắng ít gây kích ứng, chọn loại dành riêng cho trẻ em, da nhạy cảm, không hương liệu, không cồn, không paraben. Ưu tiên kem chống nắng vật lý (chứa zinc oxide hoặc titanium dioxide). Thử kem chống nắng tại nhà bằng cách thoa lên một vùng da nhỏ (như mặt trong cổ tay) của bé vài ngày trước chuyến đi để đảm bảo bé không bị dị ứng.

Ưu tiên cho trẻ mặc quần áo 100% cotton, mỏng, nhẹ, thoáng mát, rộng rãi. Mang theo quần áo bơi dài tay, dài chân có thể chống tia UV để bảo vệ da tốt hơn. Trang bị thêm mũ rộng vành, kính râm, khăn tắm riêng cho trẻ.

Cho trẻ mặc đồ bơi dài tay để phòng ngừa bùng phát viêm da cơ địa. Ảnh minh họa: Ngọc Nguyễn

Trong chuyến đi, bạn nên thoa kem chống nắng cho bé 30 phút trước khi ra ngoài. Thoa một lớp đủ dày, đều khắp các vùng da hở. Hạn chế cho bé ra ngoài vào thời điểm nắng gắt nhất (khoảng từ 10h đến 16h). Nên cho bé chơi ở biển vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Khi lưu trú ở khách sạn nên để điều hòa ở nhiệt độ mát mẻ, dễ chịu (khoảng 25-26 độ C). Nếu không khí quá khô, phụ huynh có thể đặt một chậu nước trong phòng.

Bạn có thể cho con chơi và tiếp xúc với nước biển. Đối với một số trẻ, nước biển có tính sát khuẩn nhẹ, làm dịu da. Tuy nhiên, nếu da bé đang có vết xước do gãi, muối biển gây xót và rát, do đó phụ huynh hãy quan sát phản ứng của bé. Sau khi tắm biển cần tắm lại bằng nước sạch. Tránh cho bé ngâm nước biển quá lâu, tiếp xúc với cát nóng.

Mồ hôi là một trong những tác nhân gây ngứa và bùng phát viêm da cơ địa, hãy giữ cho bé luôn mát mẻ, uống đủ nước, dùng khăn ẩm, mềm lau nhẹ mồ hôi. Theo dõi các dấu hiệu trên da bé, nếu trở nên khô hơn, đỏ hơn hoặc bé gãi nhiều hơn, hãy sử dụng ngay thuốc thoa mà bác sĩ đã kê đơn theo đúng hướng dẫn. Khi bé có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong chuyến đi, bạn nên liên hệ bác sĩ để được tư vấn kịp thời.

ThS.BS Lê Thị Hồng Huệ

Chuyên khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7