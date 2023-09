Trẻ sốt bao nhiêu độ nguy hiểm?

Con tôi 7 tuổi, ngày đầu sốt 38 độ, hôm sau 39-40 độ, đáp ứng với thuốc nhưng hết thuốc lại sốt cao, không nổi ban, không ho. Trẻ sốt bao nhiêu độ là nguy hiểm? (Minh Hiền, Bình Dương)

Trả lời:

Thân nhiệt của trẻ em thường cao hơn 0,5-1 độ so với người trưởng thành, dao động trong khoảng 36,5-37,5 độ C. Trẻ bắt đầu sốt nhẹ khi nhiệt độ vượt qua 37,5 độ C, ở ngưỡng 38,5-39 độ C là sốt vừa. Tùy vào từng khu vực, thân nhiệt của trẻ sẽ khác nhau, cao nhất là ở hậu môn. Do đó, bố mẹ chú ý khi đo ở nách.

Nếu bé sốt 39-40 độ C được xếp vào nhóm nguy hiểm, nguy cơ co giật, biến chứng lên não và nhiều cơ quan nếu không điều trị kịp thời. Trẻ sốt trên 40 độ C liên quan đến viêm màng não mô cầu, nhiễm trùng huyết, sốc - trụy tim mạch... gây biến chứng nhanh, có thể tử vong trong vòng 24 giờ.

Phụ huynh lưu ý đo thân nhiệt trẻ đúng cách và theo dõi các triệu chứng khi trẻ sốt. Ảnh: Freepik

Trẻ sốt dưới 38 độ chưa cần dùng thuốc hạ sốt ngay. Phụ huynh lau cơ thể (nách, trán, bẹn, cổ) bằng khăn ấm, bổ sung nước, mặc quần áo thoáng mát và theo dõi các triệu chứng. Trẻ sốt từ 39 độ C trở lên nên dùng thuốc hạ sốt sớm theo chỉ định của bác sĩ.

Ở trường hợp con bạn, bé sốt hai ngày liên tiếp, hạ sốt sau dùng thuốc nhưng hết thuốc có dấu hiệu tăng nhiệt độ. Bạn không cung cấp thông tin về loại thuốc, liều lượng. Do đó, bạn nên đưa trẻ đến bệnh viện để được khám, chẩn đoán chính xác nguyên nhân.

Cha mẹ nên đưa con đến bệnh viện ngay khi trẻ dưới hai tháng tuổi bị sốt, sốt cao trên 40 độ C, sốt cao kéo dài hơn 72 giờ. Bên cạnh đó, bé có biểu hiện mất nước, sốt cao co giật, cứng cổ, đau đầu dữ dội, phát ban trên da, nôn ói nhiều, mất ý thức, lơ mơ. Bé còn ngủ li bì khó đánh thức, quấy khóc nhiều, khó thở, không bú được, không nuốt được thức ăn hay nước.

Trẻ sốt có thể do nhiều nguyên nhân, chia thành hai nhóm chính gồm nhiễm trùng và không do nhiễm trùng.

Virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, siêu vi gây sốt do nhiễm trùng ở trẻ em, viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm đường hô hấp cấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm họng, amidan, viêm tai giữa. Trẻ có thể bị sốt khi mắc một số bệnh như lupus ban đỏ, viêm động mạch, viêm tắc tĩnh mạch... Ngoài ra, trúng gió, say nắng, sau tiêm ngừa, mọc răng hay do mẹ ủ ấm cho trẻ không đúng cách cũng là nguyên nhân.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM