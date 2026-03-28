Trẻ sơ sinh hay giật mình khi ngủ có đáng lo?

Bé nhà tôi một tháng tuổi thường giật mình, quấy khóc, ngủ không sâu giấc có ảnh hưởng đến sự phát triển không? Làm thế nào giúp bé ngủ ngon? (Hiên, Khánh Hòa)

Trả lời:

Giấc ngủ chia thành hai hình thức gồm giấc ngủ cử động mắt nhanh, còn gọi là giấc ngủ nông (Rapid eye movement - REM) và giấc ngủ không cử động mắt nhanh (Non rapid eye movement - Non-REM). Ở trẻ sơ sinh, giấc ngủ REM chiếm tỷ lệ lớn hơn. Trẻ thường hay vặn mình, giật mình, tỉnh giấc khi ngủ. Chu kỳ ngủ của trẻ sơ sinh ngắn, có thể chỉ khoảng 50 phút.

Hiện tượng giật mình (phản xạ Moro) là một phản xạ nguyên phát, bình thường ở trẻ một tháng tuổi. Phản xạ này có từ lúc trong bụng mẹ, mạnh nhất trong những tháng đầu đời, sau đó giảm dần, biến mất sau 4-6 tháng tuổi. Bé giật mình khi có thay đổi ở môi trường bên ngoài như tiếng động, ánh sáng, thay đổi đột ngột về thăng bằng cơ thể... Đây là hiện tượng sinh lý, chứng tỏ bé đang học hỏi, thích nghi với môi trường bên ngoài, hầu hết không phải bệnh lý.

Phản xạ Moro và những giấc ngủ chập chờn dần cải thiện khi bé lớn hơn, hệ thần kinh trưởng thành hơn. Bé ngủ không sâu, dễ giật mình, quấy khóc ở thời điểm một tháng tuổi sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí não khi vẫn bú giỏi, tăng cân tốt. Nếu bé có biểu hiện quấy khóc liên tục, khó dỗ, chậm tăng cân, bú kém, lừ đừ, kém linh hoạt... cần được đưa đến bệnh viện để bác sĩ khám, tư vấn phù hợp.

Điều dưỡng theo dõi giấc ngủ của trẻ tại Trung tâm Sơ sinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để cải thiện giấc ngủ cho bé, bạn nên tạo không gian và môi trường ngủ yên tĩnh hoặc có tiếng ồn trắng. Ánh sáng phòng ngủ dịu, nhiệt độ phù hợp, không có mùi lạ, ẩm mốc, khói bụi, khói thuốc lá...

Cha mẹ tập đặt trẻ xuống nệm đúng cách. Quấn khăn cho trẻ giúp hạn chế các chuyển động, tay chân trẻ co lại như tư thế khi còn nằm trong bụng mẹ, nhờ đó bé cảm thấy an toàn, dễ chịu, thoải mái. Khi trẻ thức, bố mẹ có thể tập cho trẻ vận động, co duỗi tay chân, nằm sấp... để mạch máu lưu thông tốt, cơ thể săn chắc, khỏe khoắn.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ sơ sinh. Bạn nên ăn uống đủ dưỡng chất, không nên ăn kiêng trong giai đoạn này để đảm bảo chất lượng nguồn sữa, góp phần mang đến giấc ngủ ngon cho bé.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Học

Trung tâm Sơ sinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM