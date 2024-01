Trẻ sinh non có nên ăn dặm sớm?

Con tôi sinh non, có nên ăn dặm sớm vào 5 tháng tuổi để sức khỏe tốt hơn không? (Thu Hà, TP HCM)

Trả lời:

Thông thường, trẻ phải đủ 6 tháng tuổi (180 ngày) mới nên ăn dặm. Tuy nhiên, trẻ sinh non có nhu cầu dinh dưỡng rất khác so với trẻ sinh đủ tháng. Trẻ sinh non thường phải cộng bù các tháng sinh non (để thai đủ 37 tuần) mới ăn dặm. Ví dụ, bé sinh non hai tuần thì sau khi sinh trẻ được 6 tháng 2 tuần tuổi có thể ăn dặm.

Tuy nhiên, nếu trẻ sinh non phát triển đủ tiêu chuẩn cân nặng và chiều cao, không có vấn đề bệnh lý thì phụ huynh có thể tập cho bé ăn dặm giống như trẻ sinh đủ tháng.

Trong một số trường hợp đặc biệt, trẻ 5 tháng tuổi vẫn có thể ăn dặm được. Ví dụ bé không uống sữa mẹ đủ, uống sữa công thức đầy đủ vẫn không lên cân chuẩn. Bé dị ứng với đạm sữa bò, không chịu uống sữa, có vấn đề về cơ địa và phát triển nên không thể uống đủ lượng sữa theo nhu cầu cũng có thể ăn dặm sớm.

Bạn chưa nói rõ con bạn sinh non bao nhiêu ngày và tình trạng ra sao nên chưa thể đưa ra lời khuyên cụ thể. Tuy nhiên, thời gian ăn dặm của trẻ sinh non không nhất thiết phải luôn sớm hoặc muộn hơn trẻ sinh đủ ngày, mà phụ thuộc vào mức độ sinh non, khả năng phát triển ở từng bé.

Trẻ sinh non dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa nếu như mẹ cho con ăn dặm không đúng cách. Bạn nên đưa con đến khám dinh dưỡng để bác sĩ đánh giá trực tiếp, từ đó tư vấn thời điểm ăn dặm, chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome