Trẻ rụng tóc sớm có bị hói khi trưởng thành?

Con trai tôi 4 tuổi nhưng rụng hàng nắm tóc mỗi ngày, hở mảng da trên xoáy tóc. Bé có bị hói sớm và vĩnh viễn không, có nên thoa tinh chất mọc tóc không? (Quang Trung, 41 tuổi, Hậu Giang)

Trả lời:

Rụng tóc là tình trạng tóc rụng nhiều hơn 100 sợi mỗi ngày và tốc độ tóc mọc chậm hơn rụng, dẫn tới tóc mỏng và thưa trong thời gian ngắn. Tình trạng này gặp ở mọi lứa tuổi, thường gặp hơn ở trẻ em.

Trẻ em có các giai đoạn rụng tóc phổ biến từ 3 đến 6 tháng tuổi thường bị rụng tóc vành khăn (sau gáy và hai bên đầu) do nằm nhiều hoặc thiếu chất. Trẻ lớn hơn hay rụng toàn phần (thưa tóc trên cả đầu) và rụng tóc mảng dạng loang lổ (nhiều đốm hói kích thước dưới vài cm), nặng hơn có thể rụng toàn bộ lông trên cơ thể.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc ở trẻ em như thiếu chất, suy dinh dưỡng, nấm da đầu hay căng thẳng. Đây cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn như chứng nghiện giật tóc, ăn tóc (rối loạn tâm lý), bệnh tuyến giáp, viêm xoang... Có trường hợp trẻ mắc bệnh tự miễn khiến hệ miễn dịch tấn công nhầm các nang tóc, dẫn tới tóc rụng và cản trở tóc mọc lại.

Một số trường hợp tóc tự mọc lại theo chu kỳ sinh trưởng của tóc mà không cần điều trị như rụng tóc mảng. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp không được phát hiện và điều trị kịp thời, điều trị sai khiến nang tóc tổn thương diện tích lớn không hồi phục dẫn tới hói vĩnh viễn.

Không rõ tinh dầu mọc tóc anh định sử dụng cho bé là loại nào nên bác sĩ không thể tư vấn kỹ. Tuy nhiên, một số phương pháp có thể không phù hợp với mọi người. Anh nên thận trọng vì các sản phẩm đều tiềm ẩn nguy cơ gây phản ứng dị ứng, biến chứng, nhất là khi sản phẩm đó không rõ thành phần, nguồn gốc và không rõ bé có kích ứng, dị ứng với thành phần nào của sản phẩm này hay không.

Anh nên đưa bé đến bệnh viện có chuyên khoa da liễu để bác sĩ đánh giá tình trạng và tìm nguyên nhân rụng tóc ở trẻ. Tùy nguyên nhân, bác sĩ có cách điều trị và hiệu quả khác nhau. Nếu trẻ thiếu chất, suy dinh dưỡng, việc điều trị tập trung vào bổ sung chất cho trẻ, có thể kết hợp thêm vitamin A, B, C, E, kẽm, sắt, biotin để kích thích mọc tóc.

Nếu trẻ rụng tóc do bệnh, ngoài điều trị bệnh gốc, các bác sĩ lên phác đồ chữa rụng tóc phù hợp. Một số trường hợp sẽ mọc tóc trở lại sau khi bệnh gốc được chữa khỏi hoặc kiểm soát ổn định. Rụng tóc do bệnh tự miễn điều trị khó và phức tạp nhất, đáp ứng tùy thuộc vào từng người bệnh, người bệnh có thể bị hói vĩnh viễn. Quá trình điều trị rụng tóc cần nhiều thời gian và không giống nhau ở mỗi người. Do đó, người bệnh cần tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ và có thể phải thử nhiều cách hoặc phối hợp nhiều phương pháp mới hiệu quả.

Các phương pháp điều trị rụng tóc phổ biến và hiệu quả hiện nay là uống, thoa, xịt thuốc; bổ sung các loại vitamin, khoáng chất kích thích mọc tóc; sử dụng laser năng lượng thấp, tiêm thuốc kích thích mọc tóc hoặc huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP). Phụ huynh cần chăm sóc cho con theo hướng dẫn của bác sĩ như sử dụng dầu gội đầu phù hợp với da, không chải hoặc đi ngủ khi tóc đang ướt, không buộc tóc quá chặt.

BS.CKI Lê Nguyễn Thủy Vy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7