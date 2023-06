Trẻ mấy tuổi có thể học bơi?

Gia đình nên cho trẻ học bơi khi đủ 12 tháng tuổi, nên học các kỹ năng sinh tồn dưới nước trước khi học kỹ thuật bơi.

Bơi lội có thể hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ, đồng thời giúp giải nhiệt mùa hè. Nhiều gia đình mang em bé sơ sinh dưới 6 tháng tuổi tới bể bơi với mong muốn giúp con biết bơi càng sớm càng tốt. Cách này đang gây tranh cãi do thiếu bằng chứng khoa học. Bên cạnh đó, trẻ không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt như người lớn, có thể nhiễm trùng nếu tắm ở bể bơi công cộng.

Theo các chuyên gia, trẻ có thể học bơi từ 12 tháng tuổi với điều kiện có người hướng dẫn chuyên nghiệp. Trẻ cần được bơi ở bể riêng, có nước ấm khoảng 32 độ C. Gia đình cũng cần cân nhắc các yếu tố như mức độ kiểm soát cảm xúc, thể chất, khả năng phát triển và mức độ làm quen với nước trước khi cho trẻ học bơi.

Tốt nhất, gia đình bắt đầu bằng cách sử dụng bể bơi dành cho trẻ nhỏ hoặc đưa con đến khu vực bể bơi cạn nhất. Gia đình tương tác với bé bằng các trò chơi như thổi bong bóng, té nước để trẻ cảm thấy thoải mái hơn, có thể dùng phao hoặc dụng cụ bơm hơi để hỗ trợ.

Trẻ em làm quen với nước với phao bơi hỗ trợ. Ảnh: Unplash

Nếu trẻ lo lắng, gia đình dùng giọng điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh để trấn an trẻ, giúp bé cảm thấy an toàn và thư giãn hơn. Cuối cùng, em sẽ cần tập các kỹ thuật bơi cơ bản, ví dụ di chuyển cánh tay, đạp chân, khi đã tự tin và thành thạo thì giảm dần phao hỗ trợ. Gia đình không cho trẻ học lặn hoặc dìm trẻ sơ sinh khi bơi, do trẻ chưa sẵn sàng để nín thở dưới nước.

Cha mẹ nên đưa con đi bơi vào buổi sáng sớm trong trường hợp cần sử dụng bể bơi công cộng. Lý do là tiếng nước bắn và âm thanh từ đám đông có thể khiến trẻ hoảng sợ, khó học bơi. Bên cạnh đó, gia đình cũng cần tập trung dành thời gian để dạy bé. Ánh nắng vào buổi sáng sớm bớt gay gắt, giảm tổn thương da. Khi trẻ cảm thấy khó chịu, gia đình nên dừng lại ngay, không nên ép trẻ học bơi; nếu trẻ sợ nước, gia đình nên đợi 1 tháng sau đó thử lại.

Nếu đăng ký các lớp học bơi dành cho trẻ em, gia đình nên ưu tiên tìm người hướng dẫn không chỉ dạy các kỹ thuật bơi mà còn tập trung vào các kỹ năng năng lực sinh tồn dưới nước. Phụ huynh tránh đưa trẻ đến bể bơi khử trùng với lượng clo lớn, do có thể làm tăng tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp dưới và dị ứng.

Chi Lê (Theo Momjunction, Parents)