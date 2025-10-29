Trẻ ho có cần kiêng sữa không?

Bé gái nhà tôi 5 tuổi đang bị ho có đờm, ban đêm ho nhiều. Nhiều người khuyên nên ngừng uống sữa vì dễ sinh đờm, đúng không? (Thúy An, Hà Nội)

Trả lời:

Ho là phản xạ giúp tống đờm hoặc chất kích thích ra khỏi hệ hô hấp. Ho có thể là triệu chứng của nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, phổ biến nhất là cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản hoặc hen suyễn.

Một số người cho rằng người bệnh cảm lạnh hoặc đau họng uống sữa sẽ kích thích sản xuất chất nhầy, khiến ho nhiều hơn. Tuy nhiên, sữa và sản phẩm từ sữa không liên quan đến gia tăng các triệu chứng đường hô hấp trên hoặc dưới như ho, nghẹt mũi... Trong một số trường hợp, sữa ấm có thể làm dịu cơn đau họng khi cảm lạnh.

Khi trẻ mắc bệnh thường biếng ăn, trong đó sữa là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp bù đắp năng lượng thiếu hụt. Khi trẻ ho, bố mẹ chú ý đến chế độ ăn uống hằng ngày, bởi một số loại thực phẩm gây ho kéo dài hoặc nặng hơn. Trẻ tránh ăn đồ lạnh như kem, nước đá, nước giải khát ướp lạnh...

Trẻ cũng không nên dùng thức ăn ngọt, bánh kẹo, đồ ăn vặt chứa nhiều đường vì tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, khiến ho kéo dài. Trái cây khô và các loại hạt có thể gây khó nuốt, dễ sặc nếu trẻ ho trong khi ăn. Thức ăn cay hoặc nhiều dầu mỡ có thể kích ứng niêm mạc họng, làm tăng tiết dịch đờm.

Trong giai đoạn trẻ ho nhiều hoặc đau rát cổ họng, bố mẹ nên ưu tiên cho bé dùng thức ăn mềm, ấm, dễ nuốt như cháo, súp, canh hoặc sữa ấm. Một số thực phẩm hỗ trợ làm dịu họng và cải thiện triệu chứng ho bao gồm mật ong (giúp giảm kích ứng và ho về đêm, nhưng không dùng cho trẻ dưới một tuổi để tránh nguy cơ ngộ độc botulism), trái cây mềm, nhiều nước như chuối, lê, táo nghiền, bông cải xanh giàu chất chống oxy hóa, tăng cường đề kháng. Khoai lang chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ sản xuất tế bào bạch cầu.

Chế độ ăn hợp lý, kết hợp giữ ấm, uống đủ nước, tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ giúp trẻ nhanh hồi phục, giảm ho.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Khoa Dinh dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh