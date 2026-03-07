Trẻ ho 5 ngày không khỏi, cần xét nghiệm gì?

Con tôi 10 tuổi, từ Hà Nội vào TP HCM thì ho 5 ngày không giảm dù đã uống siro. Bé cần làm xét nghiệm gì để chẩn đoán bệnh không? (Vy, TP HCM)

Trả lời:

Sau kỳ nghỉ Tết, bệnh hô hấp ở trẻ gia tăng do thay đổi thời tiết, môi trường sống, thói quen sinh hoạt, tiếp xúc đông người. Ở trẻ 10 tuổi, đợt ho cấp tính dưới một tuần thường gặp nhất là do nhiễm virus đường hô hấp trên.

Nếu bé không sốt cao trên 38 độ C, không khó thở, ăn uống và sinh hoạt bình thường, gia đình có thể tiếp tục theo dõi tại nhà, chưa cần làm xét nghiệm.

BS.CKI Trịnh Thị Thanh Ngân tư vấn cho phụ huynh về cách phòng ngừa bệnh viêm hô hấp cho trẻ tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh: Minh Tâm

Trong thời gian theo dõi, phụ huynh nên cho trẻ uống đủ nước, vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý, giữ ấm cơ thể và không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định.

Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám ngay nếu ho kéo dài hoặc xuất hiện các dấu hiệu như sốt trên 38,5 độ C, khò khè, ho tăng về đêm, mệt nhiều, bỏ ăn, đau ngực, thở nhanh. Khi đó, bác sĩ sẽ khám kiểm tra toàn thân và được chỉ định các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, xét nghiệm dịch mũi họng tìm virus (cúm, Covid-19), đo Sp02 hoặc chụp X-quang phổi nếu nghi ngờ viêm phế quản, viêm phổi hoặc hen khởi phát. Trẻ được theo dõi điều trị ngoại trú hoặc nội trú tùy mức độ nặng của bệnh lý đường hô hấp.

BS.CKI Trịnh Thị Thanh Ngân

Đơn vị Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7