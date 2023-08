Trẻ cai sữa muộn có chậm phát triển chiều cao, cân nặng?

Bé trai một tuổi, nặng 8 kg, cao 72 cm, ăn dặm ít, vẫn bú mẹ. Có phải sữa mẹ ít chất sau một năm sinh, cai sữa muộn ảnh hưởng tới chiều cao, cân nặng của bé? (Thùy Linh, Lâm Đồng)

Trả lời:

Sữa mẹ là nguồn dưỡng chất hoàn hảo cho sự phát triển của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ nên bú sữa mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi. Sữa mẹ sau 6 tháng vẫn có đầy đủ protein, chất béo, các chất dinh dưỡng quan trọng bảo vệ sức khỏe bé ở bất kỳ độ tuổi nào.

Trường hợp con bạn có chiều cao, cân nặng chưa đạt so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, nguyên nhân chưa hẳn do bé cai sữa muộn. Theo khuyến nghị của WHO, trẻ có thể bú sữa mẹ đến khi 24 tháng. Bạn có thể cho bé bú mẹ, nhưng cần theo dõi lượng bú và chế độ ăn dặm phù hợp, đảm bảo trẻ được cung cấp đủ dinh dưỡng để cân nặng, chiều cao tăng theo tháng tuổi.

Với trẻ trên 6 tháng tuổi, mẹ cho trẻ bú đủ lượng sữa, ăn dặm đúng cách. Cha mẹ nên theo dõi sự phát triển của bé hàng tháng, từ đó điều chỉnh chế độ ăn phù hợp. Mức cân nặng tăng trung bình ở trẻ 0-6 tháng tuổi, khoảng 125-600 g một tuần. Bé 7 tháng đến một tuổi cần tăng 500 g một tháng.

Mẹ có thể giảm dần cữ sữa đêm cho con khi bé ngủ xuyên đêm, ăn dặm tốt và tăng cân nặng, chiều dài hàng tháng đạt chuẩn, đã ăn đủ lượng sữa trong ngày. Mẹ cai sữa cho bé với nguyên tắc chung là giảm thời gian bú hoặc ăn no trước khi bú.

Khi trẻ có khả năng nhai, ăn cháo và cơm nhão nghĩa là hệ tiêu hóa phát triển. Lúc này, cha mẹ cho trẻ ngồi vào bàn ăn cùng cả nhà có lợi cho con phát triển trí tuệ, thắt chặt thêm tình cảm gia đình.

BS Trần Thị Trà Phương

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome

Độc giả có thể gửi thắc mắc về mang thai, sinh con tại đây để được bác sĩ giải đáp.