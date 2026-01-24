Trẻ bị viêm da đầu có nguy hiểm?

Bé nhà tôi hai tháng tuổi, da đầu xuất hiện nhiều vảy màu trắng giống gàu, lan đến sau tai.

Tôi tắm lá trầu không cho bé nhưng không hết. Tình trạng này là gì, nguy hiểm không? (Hoàng Thảo, 26 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Trẻ sơ sinh xuất hiện nhiều vảy trên da đầu giống gàu thường là biểu hiện của viêm da tiết bã. Đây là hiện tượng sinh lý lành tính, hay gặp ở trẻ 0-12 tháng tuổi. Nguyên nhân do nấm men trên da đầu phát triển quá mức, rối loạn hoạt động tuyến bã nhờn hoặc ảnh hưởng nội tiết tố từ mẹ. Bệnh không lây nhiễm và đa số trường hợp nhẹ sẽ tự khỏi khi trẻ lớn hơn, thường sau 6-12 tháng, không cần điều trị.

Dấu hiệu nhận biết viêm da tiết bã là vảy màu vàng hoặc trắng, nhờn dính, bám chắc trên da đầu, có thể lan ra trán, lông mày, sau tai, nách, bẹn... Vùng da bị tổn thương hơi ửng đỏ, bóng nhờn do tuyến dầu hoạt động mạnh, gây ngứa, khó chịu.

Viêm da đầu ở trẻ không nguy hiểm nhưng có thể dẫn đến nhiễm trùng nếu người lớn dùng tay cạy, gãi làm trầy xước da đầu của bé, khiến vi khuẩn hoặc nấm xâm nhập gây mưng mủ, chảy dịch vàng hoặc chảy máu. Nếu vảy đóng quá dày, lâu ngày có thể ảnh hưởng đến nang tóc, khiến tóc mọc thưa hoặc rụng cục bộ.

Dùng dầu gội chuyên dụng, massage nhẹ nhàng để chăm sóc trẻ bị viêm da đầu. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phụ huynh thường dùng lá trầu không để tắm cho trẻ như một mẹo dân gian vì cho rằng loại lá này có tính kháng khuẩn, kháng nấm, giúp giảm viêm ngứa. Tuy nhiên, làn da của trẻ rất nhạy cảm có thể bị kích ứng, trong khi bản chất của vảy màu trắng là sự tích tụ của bã nhờn, tế bào chết liên quan đến dầu. Vì vậy, bạn nên dùng sữa tắm cân bằng độ pH chuyên dụng cho bé.

Để xử lý viêm da đầu của trẻ tại nhà, trước tiên phụ huynh cần làm mềm vảy như thoa dầu khoáng (baby oil), dầu dừa hoặc gel nha đam lên da đầu của bé, massage nhẹ và ủ 15-30 phút trước khi tắm. Sau đó, dùng dầu gội dịu nhẹ cho bé, gội sạch dầu đã ủ. Trong quá trình tắm, có thể dùng lược có lông mềm chải nhẹ nhàng để vảy bong ra từ từ. Tuyệt đối không dùng móng tay hay cạy gỡ mạnh vì dễ gây trầy xước, nhiễm trùng. Cuối cùng lau khô da đầu bé nhẹ nhàng bằng khăn mềm.

Phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện có bác sĩ da liễu hoặc nhi khoa khám nếu vùng da đầu bị đỏ nhiều, sưng tấy hoặc vảy lan xuống mặt và cơ thể, hoặc bé có dấu hiệu nhiễm trùng như chảy mủ vàng, chảy máu, ngứa, quấy khóc.

ThS.BS Đoàn Thị Hoài Trang

Khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7