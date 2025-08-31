Trẻ bị ướt mưa có dễ viêm tai giữa?

Con trai tôi 8 tuổi, viêm tai giữa mạn tính, gần đây cháu hay bị ướt mưa, nước mưa vào tai có ảnh hưởng không? (Hồng Ánh, 36 tuổi, Quảng Nam)

Trả lời:

Tai giữa là một khoang chứa khí nằm ngay sau màng nhĩ. Khi viêm tai giữa, dịch (chất lỏng) có thể tích tụ trong khoang này, gây áp lực lên màng nhĩ, dẫn đến đau đớn, ảnh hưởng đến thính giác của trẻ.

Trẻ em có nguy cơ viêm tai giữa cao hơn người lớn vì cấu trúc vòi nhĩ ngắn, hẹp và nằm ngang hơn so với người lớn khiến vi khuẩn, virus từ mũi, họng dễ dàng di chuyển lên tai giữa, dịch cũng khó thoát ra ngoài. Hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt, chưa đủ sức chống lại tác nhân gây bệnh thông thường. VA (sùi vòm họng) có kích thước lớn, có thể chèn ép và làm tắc vòi nhĩ, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Bệnh được chia thành viêm tai giữa cấp và ứ dịch. Trong đó, viêm tai giữa cấp là loại phổ biến nhất, xảy ra khi nhiễm trùng đột ngột ở tai giữa. Nước mưa không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh, chủ yếu do nhiễm vi khuẩn hoặc virus sau nhiễm trùng đường hô hấp trên (cảm cúm, viêm mũi họng). Vòi nhĩ bị tắc khiến dịch bị ứ trong hòm nhĩ làm cho vi khuẩn phát triển. Nếu màng nhĩ còn nguyên vẹn, nước mưa rơi vào sẽ không ảnh hưởng.

Trẻ bị viêm tai giữa cần được che chắn kỹ khi đi mưa. Ảnh được tạo bằng AI

Trường hợp con bạn bị viêm tai giữa mạn tính nếu màng nhĩ đã bị thủng hoặc từng đặt ống thông khí thì cần cẩn trọng. Màng nhĩ có chức năng như một vách ngăn bảo vệ tai giữa khỏi tác nhân bên ngoài (nước, vi khuẩn). Khi bị thủng vách ngăn này không còn nguyên vẹn khiến bất kỳ loại nước nào, dù là nước tắm, hồ bơi hay nước mưa, khi lọt vào ống tai ngoài đều có thể chảy thẳng vào khoang tai giữa.

Nước mưa chứa nhiều bụi bẩn, vi khuẩn, khi xâm nhập vào khoang tai giữa vốn nhạy cảm, có thể gây ra một đợt viêm cấp trên nền bệnh mạn tính. Điều này khiến tai bị chảy mủ trở lại, gây đau đớn, sốt, làm tình trạng bệnh nặng hơn. Trẻ dầm mưa cũng dễ bị nhiễm lạnh, mắc bệnh cảm cúm, gián tiếp tăng nguy cơ viêm tai giữa.

Khi trẻ đi mưa về, bạn cần nghiêng đầu bé về bên tai bị vào nước, kéo nhẹ vành tai để ống tai thẳng ra, giúp nước dễ dàng chảy ra ngoài. Dùng khăn bông mềm, sạch để thấm khô vùng tai ngoài. Tuyệt đối không dùng tăm bông hay bất cứ vật gì chọc sâu vào trong tai vì thói quen này đẩy nước và vi khuẩn vào sâu, có nguy cơ làm tổn thương tai.

Bạn cần theo dõi dấu hiệu của trẻ, nếu con bị đau tai, chảy dịch hoặc mủ, sốt, nghe kém hơn, ù tai, chóng mặt, mất thăng bằng thì cần đưa đến bác sĩ khám.

ThS.BS Lê Thị Hồng Huệ

Khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7