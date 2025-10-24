Trẻ bị trào ngược dạ dày nên uống gì?

Nước dừa tươi, sữa mẹ, nước lọc, sinh tố trái cây không có tính axit có tác dụng kháng viêm, giảm các triệu chứng trào ngược dạ dày như ợ hơi, khó nuốt.

Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng thức ăn, dịch vị từ dạ dày bị trào ngược lên thực quản, đôi khi đến miệng. Ở trẻ nhỏ, tình trạng này phổ biến do hệ tiêu hóa, cơ thắt thực quản dưới chưa phát triển hoàn thiện. Nguyên nhân cũng có thể do dị ứng đạm sữa bò, bại não, phẫu thuật teo thực quản, bất thường bẩm sinh.

Phần lớn trẻ có biểu hiện ọc sữa, ợ hơi hoặc nôn trớ, biếng ăn, chậm tăng cân. ThS.BS Lê Thị Lan Anh, Phó khoa khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết ngoài việc tuân thủ điều trị, chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Dưới đây là những đồ uống tốt cho trẻ.

Sữa mẹ

Đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe. Trẻ bú mẹ ít có nguy cơ trào ngược nặng hơn so với bú sữa công thức. Mẹ nên cho bé bú tư thế đầu cao, thân hơi nghiêng một góc khoảng 30-45 độ, vỗ ợ hơi sau bú đồng thời nên chia nhỏ cữ bú.

Nước dừa tươi

Nước dừa có chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, chất kiềm có tác dụng trung hòa axit trong dạ dày. Đồ uống này có các enzyme tự nhiên hỗ trợ hệ tiêu hóa để thức ăn di chuyển nhanh hơn, giảm nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên chỉ nên dùng cho trẻ trên một tuổi, uống 1-2 lần mỗi tuần, lượng nhỏ (50-100 ml mỗi lần).

Sinh tố trái cây không có tính axit

Sinh tố trái cây giàu vitamin và khoáng chất, tốt cho sức khỏe. Sinh tố dưa hấu, dưa gang, yến mạch, bơ, bí ngô... không có tính axit, không chua, chứa nhiều chất xơ, lợi khuẩn, làm dịu niêm mạc dạ dày, giảm đầy hơi.

Phụ huynh nên hạn chế thêm đường vào đồ uống. Nạp nhiều đường có thể khiến trẻ tăng cân không kiểm soát, gây áp lực lên dạ dày, làm triệu chứng trào ngược trở nặng.

Sinh tố trái cây giàu lợi khuẩn, chất xơ, tốt cho người bị trào ngược dạ dày. Ảnh: Minh Phương

Trà thảo mộc

Trà gừng chứa hoạt chất tự nhiên như gingerol, zingerone giúp kháng viêm, giảm đầy hơi, khó tiêu. Tinh dầu gừng còn làm giảm cảm giác đắng, chua miệng, buồn nôn do axit trào ngược. Trà hoa cúc, cam thảo không gây kích ứng dạ dày, chứa chất chống oxy hóa apigenin có tác dụng chống viêm, giảm phù nề thực quản, cải thiện triệu chứng trào ngược.

Trà bạc hà với thành phần menthol làm dịu cảm giác nóng rát, ợ hơi và chướng bụng. Tuy nhiên, trước khi cho trẻ dùng trà thảo mộc, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Chọn trà dành cho trẻ nhỏ, không chứa caffeine, cho bé uống từng ngụm nhỏ sau bữa ăn 1-2 giờ.

Các loại sữa hạt

Sữa hạt có hàm lượng omega-3 dồi dào, an toàn với dạ dày và thân thiện với trẻ không dung nạp lactose hay dị ứng đạm sữa bò. Sữa hạt còn dễ tiêu hóa, giúp giảm nguy cơ đầy hơi và chướng bụng.

Các loại sữa ít béo hoặc tách béo

Sữa ít béo chứa khoảng 1-2% chất béo, trong khi sữa tách béo đã loại bỏ gần như toàn bộ chất béo. Cả hai loại sữa này cung cấp đầy đủ protein, canxi, vitamin A, D, B12 cho cơ thể mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa, giúp dạ dày tiêu hóa nhanh.

Nước lọc

Nước lọc có tính trung tính về độ pH, góp phần cân bằng lượng axit trong dạ dày. Mỗi ngày, bố mẹ nên cho trẻ duy trì uống 6-8 ly nước. Tránh uống nước trong hoặc ngay sau bữa ăn để không làm tăng tình trạng khó tiêu, kích thích dạ dày tiết axit nhiều hơn.

Bác sĩ Anh khuyến cáo cha mẹ nên hạn chế cho trẻ sử dụng các loại đồ uống có thể làm tăng trào ngược dạ dày như nước cam, chanh, xoài, dứa (chứa nhiều axit), sữa đặc có đường, nước ngọt có gas.

Hằng Trần