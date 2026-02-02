Trẻ ăn trứng gà sống khuấy mật ong có tăng chiều cao nhanh?

Con trai tôi 12 tuổi, cao 1,45 m, thấp hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trẻ ăn trứng gà đánh mật ong có giúp tăng chiều cao nhanh hơn không? (Đức Phong, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Trứng gà đánh mật ong là món ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao. Ngoài nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, chống lão hóa, dưỡng chất trong món ăn này có thể kích thích tiêu hóa, bồi bổ cơ thể, phát triển chiều cao trong giai đoạn tăng trưởng của trẻ (nhất là lứa tuổi dậy thì).

Trẻ gái có xu hướng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 8-13 tuổi và 9-14 tuổi ở trẻ trai. Trẻ nên tăng cường thực phẩm giàu khoáng chất như canxi, kẽm và vitamin D có thể thúc đẩy xương phát triển để tăng chiều cao vượt trội. So với trứng vịt và trứng cút, trứng gà dễ hấp thụ, cung cấp nhiều canxi, vitamin D, protein hoàn chỉnh. Đây là những chất dinh dưỡng hình thành, khoáng hóa xương giúp xương chắc khỏe và phát triển tốt.

Để tăng trưởng chiều cao, trẻ cần bổ sung đủ hàm lượng canxi phù hợp với độ tuổi. Vitamin D trong trứng gà đóng vai trò giúp niêm mạc ruột hấp thu hiệu quả lượng canxi nạp vào mỗi ngày. Trung bình trẻ em cần 600-1.000 IU vitamin D mỗi ngày. Trứng gà còn giàu protein có giá trị sinh học cao giúp trẻ hình thành cơ bắp, tăng lượng hormone tăng trưởng, xây dựng, duy trì mô xương. Bên cạnh những dưỡng chất chính, trứng gà giàu các loại vitamin, khoáng chất khác tốt cho sức khỏe như photpho, kẽm, kali, vitamin A, B2, B6, B12.

Trứng gà kết hợp mật ong là thực phẩm tăng cường sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Mật ong là chất ngọt tự nhiên do ong tạo ra từ mật hoa, có thể hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài đường glucose, mật ong chứa prebiotic - thức ăn của các vi khuẩn đường ruột. Uống mật ong mỗi ngày có thể nâng cao sức đề kháng nhờ các loại vi khoáng, vitamin A, D, E cùng enzym.

Kết hợp trứng gà với mật ong có thể mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cộng gộp. Protein và vitamin C trong lòng đỏ trứng gà được bổ sung chất chống oxy hóa từ mật ong giúp cơ thể hấp thụ tốt. Ngoài hỗ trợ tăng chiều cao, trứng gà đánh mật ong còn cung cấp nguồn nguyên liệu để tổng hợp collagen hỗ trợ sản sinh tế bào mới, làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, món ăn này không phải là "thần dược" tăng chiều cao. Bố mẹ cần xây dựng cho trẻ chế độ dinh dưỡng đa dạng, cân bằng. Bổ sung vi chất quan trọng vitamin K2, D3 và kẽm nhằm trung chuyển canxi đi trúng đích vào xương. Không nên lạm dụng trứng gà đánh mật ong để tránh gây tác dụng ngược. Mật ong có chỉ số đường huyết cao, nếu dùng quá nhiều vào buổi tối làm tăng nồng độ insulin trong máu, ức chế hormone tăng trưởng tự nhiên (GH) tiết ra trong giấc ngủ sâu.

Nên ưu tiên chọn loại trứng gà tươi sạch (nhất là trứng gà ta) và mật ong nguyên chất không phụ gia, tạp chất. Trẻ ở tuổi dậy thì chỉ nên ăn 2-3 lòng đỏ trứng mỗi tuần để không gây áp lực lên hệ tiêu hóa, quá trình trao đổi chất. Bảo quản ở nơi thoáng mát hoặc trong tủ lạnh, tránh tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, sử dụng ngay khi lòng đỏ trứng chín. Trẻ dưới 5 tuổi, người già, người suy giảm miễn dịch, người bị dị ứng và phụ nữ mang thai không nên ăn trứng sống, trứng tái vì có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm.

Ngoài dinh dưỡng, yếu tố di truyền, sinh hoạt và vận động cũng ảnh hưởng đến phát triển thể chất của trẻ. Trẻ nên ngủ trước 22h để tăng tiết hormone tăng trưởng, hỗ trợ phát triển xương. Trẻ ở tuổi dậy thì tập thể thao 30-60 phút mỗi ngày giúp kích thích hormone tăng trưởng, hỗ trợ kéo dài cơ, sụn và xương, với các môn được khuyến khích như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. Bố mẹ cũng cần lưu ý điều chỉnh tư thế đứng và ngồi của các con để tránh ảnh hưởng đến xương khớp, cột sống. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc sớm với thiết bị điện tử vì có thể gây nghiện, ức chế quá trình tăng trưởng.

Để can thiệp chính xác, hiệu quả, bạn nên đưa con đi khám dinh dưỡng định kỳ tại chuyên khoa dinh dưỡng. Thông qua đo lường chi tiết bằng máy Inbody cho ra 50 thông số cơ thể, khai thác thói quen, chế độ ngủ nghỉ, bác sĩ xây dựng phác đồ cá nhân hóa, phù hợp với từng độ tuổi, tư vấn vận động khoa học để trẻ phát triển chiều cao, thể chất tối ưu.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7