Trào ngược họng thanh quản có chữa khỏi không?

Tôi hay bị trào ngược sau khi ăn, khàn tiếng kéo dài, bác sĩ chẩn đoán trào ngược họng thanh quản. Bệnh này chữa khỏi hẳn được không? (Lan Anh, 27 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Trào ngược họng thanh quản là tình trạng acid dạ dày trào ngược lên vùng họng thanh quản. Acid có thể kích ứng gây cảm giác nuốt vướng, khàn tiếng, đằng hắng giọng, đau họng, ho kéo dài, vướng họng... Mục tiêu điều trị trào ngược là loại bỏ triệu chứng gây khó chịu, làm lành niêm mạc họng thanh quản bằng cách kiểm soát sự tiết acid trong dạ dày, hạn chế acid tiếp xúc với vùng họng thanh quản.

Nếu được chẩn đoán sớm, điều trị đúng cách, trào ngược họng thanh quản có thể kiểm soát tốt và chữa khỏi hoàn toàn. Bạn cần thay đổi lối sống cũng như chế độ ăn uống, trong đó tăng cường rau xanh và trái cây. Hạn chế thức ăn chiên rán, chua cay, rượu bia, cà phê, nước ngọt có gas. Không ăn quá khuya, tránh ăn trước khi ngủ 2-3 tiếng và không nằm ngay sau ăn. Người bệnh nên ăn chậm, chia nhỏ bữa ăn trong ngày, mặc quần áo thoải mái, tránh quá chật. Khi ngủ, hãy kê cao gối, nằm nghiêng bên trái để giảm trào ngược.

Tùy mức độ và tình trạng bệnh, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng thuốc nhằm giảm tiết axit, cải thiện triệu chứng, hỗ trợ phục hồi niêm mạc bị tổn thương.

Bác sĩ Tú đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để đạt hiệu quả điều trị, hạn chế tái phát, bạn nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Ngược lại, nếu bỏ dở điều trị giữa chừng, bệnh dễ tái phát, nguy cơ cao gây biến chứng. Một số biến chứng thường gặp như ho mạn tính, viêm thanh quản, viêm phổi, viêm phế quản, viêm loét thực quản, rối loạn hô hấp, hen suyễn...

Trước hết, bạn nên tái khám đúng hẹn, dùng thuốc đủ liều đủ thời gian, tuân thủ chỉ định bác sĩ, đồng thời duy trì lối sống khoa học để kiểm soát bệnh, hạn chế tái phát, nâng cao chất lượng cuộc sống.

ThS.BS.CKI Nguyễn Minh Tú

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM