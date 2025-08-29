6 cách giảm tái phát trào ngược họng thanh quản

Hạn chế thực phẩm cay và nhiều axit, không ăn quá no, tránh nằm ngay sau ăn giúp giảm nguy cơ tái phát trào ngược họng thanh quản.

Trào ngược họng thanh quản (Laryngopharyngeal Reflux - LPR) là tình trạng acid, dịch vị và pepsin ở dạ dày trào ngược lên vùng thanh quản, họng, thực quản hay một số cơ quan hô hấp trên. Dịch trào lên cơ quan hô hấp trên kích ứng vùng hầu họng và xoang, gây triệu chứng tằng hắng, vướng họng, ho khan có đờm, khàn tiếng, đắng miệng, khó nuốt, chảy dịch mũi sau. Triệu chứng thường xảy ra vào ban đêm nhiều hơn buổi sáng do tư thế nằm tạo điều kiện cho trào ngược.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát, Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học có thể giảm áp lực lên dạ dày, ngăn bệnh tái phát.

Ăn uống điều độ

Trong dịp nghỉ lễ, mọi người nên ăn uống có kiểm soát, hạn chế món chiên xào, cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ chua có tính axit. Chia nhỏ bữa ăn, ăn chậm nhai kỹ để giảm áp lực lên dạ dày. Ăn đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ăn quá no, không uống nước trái cây chua khi bụng rỗng.

Hạn chế rượu bia, đồ uống có gas và cà phê

Rượu bia làm tăng tiết acid dạ dày và giãn cơ thắt thực quản dưới, tạo điều kiện cho dịch vị trào lên họng. Nguy cơ trào ngược cao hơn nếu người bệnh ăn nhiều chất béo hoặc nằm ngay sau ăn. Đồ uống có ga làm tăng áp lực trong dạ dày, dễ đẩy acid trào ngược lên họng. Cà phê và thức uống chứa caffeine kích thích tiết acid, gây khó chịu cho người bệnh.

Ăn tối trước khi ngủ ít nhất 2-3 giờ

Theo bác sĩ Phát, ăn quá gần giờ ngủ hoặc ăn khuya khiến dạ dày phải hoạt động khi cơ thể nghỉ ngơi, làm tăng nguy cơ tái phát trào ngược. Người trưởng thành nên ăn tối trước giờ ngủ 2-3 tiếng, sau bữa ăn khoảng 30-60 phút nên đi bộ nhẹ nhàng.

Bác sĩ Phát nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Ngủ đủ giấc

Dù đi du lịch hay về quê, bạn cũng nên duy trì giờ ngủ hợp lý, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày để hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, giảm nguy cơ tái phát bệnh. Người bệnh nên mang thuốc (nếu có) khi đi du lịch và uống theo chỉ định của bác sĩ.

Tránh căng thẳng

Căng thẳng kéo dài làm tăng tiết acid dạ dày, kích hoạt triệu chứng trào ngược họng thanh quản. Trong kỳ nghỉ, mỗi gia đình nên sắp xếp lịch di chuyển, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế công việc tồn đọng làm ảnh hưởng sinh hoạt. Ưu tiên các hoạt động thư giãn góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt.

Lựa chọn tư thế ngủ hợp lý

Người bị trào ngược họng thanh quản nên ngủ nghiêng sang trái và kê cao đầu giường khoảng 10-15 cm. Tư thế nào tạo điều kiện cho axit dạ dày lưu thông xuống dưới, ngăn trào ngược. Tránh nằm sấp vì dễ làm dịch vị trào ngược nhiều hơn khiến triệu chứng nặng thêm.

Nếu những triệu chứng như khàn tiếng kéo dài, đau họng, nuốt vướng, ho khan không dứt, cảm giác nghẹn, nóng rát vùng cổ, ợ chua nhiều lần... mà người bệnh uống thuốc theo toa không giảm có thể do bệnh tái phát và tiến triển nặng. Người bệnh nên đến bác sĩ Tai Mũi Họng khám để điều chỉnh phác đồ điều trị hợp lý, ngăn biến chứng.

Uyên Trinh