Tràn dịch màng tim do suy giáp biến chứng

TP HCMBà Đào, 81 tuổi, khó thở, tức ngực nhiều ngày tưởng di chứng sau đột quỵ, bác sĩ chẩn đoán tràn dịch màng tim do biến chứng suy giáp.

Bà Đào bị nhồi máu não nửa năm trước, điều trị hồi phục không còn yếu liệt. Khoảng một tuần trước, bà mệt nhiều, khó thở, tức ngực, nghĩ di chứng sau đột quỵ nên nghỉ ngơi, uống thuốc theo toa cũ nhưng không giảm. Siêu âm tim cho thấy bà bị tràn dịch màng ngoài tim, phân suất tống máu thất trái bảo tồn (EF 55%), dày thất trái, hở van hai lá trung bình, có dịch màng phổi hai bên. BS.CKI Hoàng Thị Bình, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, kiểm tra chuyên sâu phát hiện bà bị suy giáp nặng do viêm tuyến giáp tự miễn.

Suy giáp là tình trạng tuyến giáp hoạt động kém, không sản xuất đủ hormone cần thiết cho cơ thể. Triệu chứng suy giáp thường không đặc hiệu, dễ nhầm với bệnh lý nội khoa khác, nhất là ở người cao tuổi. Suy giáp gây tràn dịch màng ngoài tim do tăng tính thấm của các mạch máu thượng tâm mạc, giảm dẫn lưu bạch huyết khiến dịch tích tụ dần trong khoang màng tim. Tràn dịch màng phổi cũng có thể xuất hiện. Quá trình tích tụ dịch thường diễn tiến chậm nên ít khi gây chèn ép tim cấp.

Bác sĩ Bình hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân sau một tuần điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với bà Đào, lượng dịch màng tim, màng phổi ở mức trung bình nên chưa cần can thiệp chọc hút. Bệnh nhân được bổ sung hormone tuyến giáp theo phác đồ, tình trạng khó thở, tức ngực cải thiện rõ, dịch màng tim, phổi giảm đáng kể.

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, cho biết hiện chưa có biện pháp phòng ngừa suy giáp tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, việc điều trị bằng hormone thay thế mang lại hiệu quả tốt. Những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử bệnh tự miễn, từng xạ trị vùng đầu - cổ, phẫu thuật tuyến giáp, điều trị iod phóng xạ, bướu cổ, đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp nên kiểm tra định kỳ.

Các dấu hiệu suy giáp gồm mệt mỏi kéo dài, sợ lạnh, táo bón, da khô, tăng cân, phù mặt, khàn giọng, giảm trí nhớ, yếu cơ, đặc biệt ở người cao tuổi. Khi xuất hiện triệu chứng tim mạch như nhịp tim chậm, mạch yếu, hạ huyết áp, phù, khó thở, chán ăn..., bệnh có thể đã biến chứng. Người bệnh suy giáp cần tuân thủ điều trị lâu dài, tái khám định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi