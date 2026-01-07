Mổ tuyến giáp bằng robot Da vinci Xi

TP HCMBệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai phẫu thuật điều trị u tuyến giáp bằng hệ thống robot Da Vinci Xi.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM là đơn vị đầu tiên ở phía Nam vận hành hệ thống robot Da Vinci Xi thế hệ thứ 4, thế hệ hiện đại hàng đầu đang được lưu hành tại Đông Nam Á và được FDA Mỹ cấp phép toàn cầu. Robot Da Vinci Xi có khả năng thực hiện hơn 120 loại phẫu thuật thuộc nhiều chuyên khoa. Mới đây, các bác sĩ mổ robot Da Vinci Xi cho người bệnh tuyến giáp, sau khi đã triển khai thành công trong 4 lĩnh vực Tiết niệu, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Tiêu hóa, Sản phụ khoa.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết phẫu thuật mổ mở tuyến giáp là phương pháp kinh điển điều trị ung thư tuyến giáp từ lâu. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là để lại vết sẹo dài ở vùng trước cổ, ảnh hưởng thẩm mỹ. Những năm gần đây, kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp áp dụng cho những nhân giáp nhỏ được áp dụng nhiều vì hiệu quả và chi phí thấp. Song dụng cụ nội soi có dạng đường thẳng, biên độ thao tác hạn chế, gây khó khăn trong các tình huống phẫu thuật.

"Robot Da Vinci Xi khắc phục gần như toàn bộ những hạn chế đó", bác sĩ Dũng nói, giải thích thêm hệ thống robot có cánh tay robot có khả năng xoay linh hoạt 540 độ nhờ công nghệ mô phỏng cổ tay người, kết hợp hình ảnh 3D phóng đại sắc nét, giúp phẫu thuật viên dễ dàng phân biệt cấu trúc quan trọng như thần kinh, tuyến cận giáp hay mạch máu li ti quanh tuyến giáp, thoải mái thao tác mà không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Cánh tay robot hỗ trợ cắt thùy giáp gọn gàng, giảm tối đa tổn thương mô xung quanh. Ảnh: Thùy Trang

Người bệnh đầu tiên được phẫu thuật tuyến giáp bằng robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là chị Oanh, 55 tuổi, có nhân giáp kích thước khoảng 5 mm. Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) cho thấy nguy cơ ác tính cao. Bác sĩ tư vấn phẫu thuật nhưng chị chần chừ do lo ngại mổ mở. Lần này chị từ Hà Nội vào TP HCM để phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi.

Để tránh vết sẹo dài vùng cổ, các bác sĩ mở đường mổ ở vùng nách cùng bên của u, thiết lập đường hầm từ nách lên cổ, đưa 4 cánh tay robot tiếp cận tuyến giáp. Dưới sự hỗ trợ của camera 3D phóng đại vùng phẫu thuật lên đến 15 lần, bác sĩ quan sát rõ nét, kiểm soát dễ dàng dây thần kinh quặt ngược thanh quản, tránh biến chứng khàn giọng sau phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bao quanh tuyến giáp là hệ thống mạch máu quan trọng dày đặc. Camera giúp bác sĩ quan sát rõ khu vực này, đồng thời tay cầm hàn mạch máu của robot Da Vinci Xi cho phép bóc tách, cắt mô, xử lý cầm máu tức thì, giảm tổn thương mô xung quanh. Êkíp cắt một thùy giáp để gửi sinh thiết lạnh, kết quả lành tính.

Chị Oanh tỉnh táo, ăn uống bình thường sau mổ một ngày, không đau nhiều, vết mổ nằm kín ở nách, xuất viện sau hai ngày. Trong khoảng hai tuần đầu, chị cần tránh gây áp lực lên vùng cổ và giữa ngực. Chế độ ăn uống nên bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế thực phẩm chiên xào, rượu bia và thuốc lá. Người bệnh cũng cần theo dõi sát dấu hiệu bất thường như đau hoặc sưng tại vị trí phẫu thuật để đến cơ sở y tế kịp thời.

Bác sĩ Dũng hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Hạ Vũ

Sau 7 tháng, bệnh viện Tâm Anh thực hiện gần 200 ca phẫu thuật bằng robot, trong đó có nhiều bệnh lý phức tạp, ca ung thư ở giai đoạn khó. Đầu tháng 12/2025, bệnh viện được Tập đoàn Công nghệ Y tế Device Technologies trao chứng nhận xuất sắc trong ứng dụng phẫu thuật robot.

Theo dữ liệu được công bố tại Hội nghị ISPOR 2021, phẫu thuật có hỗ trợ robot Da Vinci Xi giúp giảm 70% nguy cơ truyền máu, giảm 39% biến chứng trong 30 ngày, rút ngắn thời gian nằm viện trung bình 1,9 ngày và giảm 57% nguy cơ tử vong so với mổ mở truyền thống. So với phẫu thuật nội soi thông thường, phương pháp này cũng cho thấy hiệu quả khi giảm 28% nguy cơ truyền máu, 14% biến chứng, 33% nguy cơ tử vong.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi