Trầm cảm do áp lực kéo dài

TP HCMChị Mai, 31 tuổi, áp lực công việc cùng kế hoạch sinh con đầu lòng nên mệt mỏi, suy sụp, bác sĩ chẩn đoán trầm cảm.

Hai tháng gần đây, chị cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức khi thức dậy, đầu óc trống rỗng. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, thể trạng của chị Mai kém, đau đầu, tim đập nhanh, nặng ngực, ăn uống kém và sụt cân.

BS.CKI Nguyễn Phương Trang, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, chỉ định làm các bài kiểm tra, đánh giá trầm cảm Hamilton và lo âu nhằm sàng lọc mức độ rối loạn khí sắc, giấc ngủ, khả năng tập trung và nguy cơ xuất hiện suy nghĩ tiêu cực kéo dài. Kết quả cho thấy chị có điểm số cao ở các triệu chứng chính của trầm cảm, nhất là mất hứng thú, suy giảm năng lượng, rối loạn giấc ngủ, cảm giác tự ti kéo dài, vượt ngưỡng stress thông thường. Bác sĩ chẩn đoán Mai mắc trầm nặng.

"Mai bị trầm cảm từ lâu nhưng triệu chứng không rõ ràng nên nhầm lẫn với stress thông thường", bác sĩ Trang giải thích.

Người bệnh được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm phù hợp kết hợp trị liệu tâm lý và kích thích từ trường xuyên sọ không xâm lấn. Kỹ thuật này sử dụng xung từ tác động lên vùng não điều hòa cảm xúc, đặc biệt là vỏ não trước trán, giúp điều chỉnh dẫn truyền thần kinh và cải thiện khí sắc, giấc ngủ, khả năng tập trung. Bác sĩ thường được chỉ định kỹ thuật này cho người bị trầm cảm vừa và nặng, nhất là khi có tình trạng rối loạn giấc ngủ, đau đầu mạn tính hoặc đáp ứng chậm với điều trị nội khoa đơn thuần.

Mai được điều trị kích thích từ trường xuyên sọ giúp giảm các triệu chứng trầm cảm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thạc sĩ Võ Huỳnh Yến Nhi, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, trị liệu tâm lý giúp chị Mai nhận diện vòng xoáy áp lực mà bản thân đang mắc kẹt như tự đặt ra chuẩn mực quá cao, áp lực thành tích... Trong quá trình điều trị, chị được hướng dẫn sắp xếp lại công việc, không tự gây áp lực, học cách nghỉ ngơi và chia sẻ khó khăn với người thân. Nhờ đó, tinh thần của chị dần ổn định, ngủ ngon hơn.

Khi tái khám, tình trạng cải thiện rõ rệt, chị cho biết đã chủ động điều chỉnh công việc, dành thời gian chăm sóc bản thân và chuẩn bị tâm thế để làm mẹ.

Mai đang được thạc sĩ Nhi tham vấn tâm lý. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo thạc sĩ Nhi, trầm cảm có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng cách. Khi cảm giác buồn bã, mệt mỏi, trống rỗng kéo dài kèm các bất thường thể chất, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và cuộc sống, người bệnh nên đi khám để được đánh giá can thiệp kịp thời, thay vì cố gắng chịu đựng một mình.

Trọng Nghĩa