Tổn thương thần kinh do hít 40 quả bóng cười

Nam thanh niên bị tê yếu chân, mất thăng bằng… được bác sĩ chẩn đoán tổn thương thần kinh và tủy sống do hít liên tục 40 quả bóng cười tại quán bar.

Anh Nguyễn Gia Bảo (22 tuổi, quận Ngô Quyền, TP Hà Nội) nhập viện vào khoảng đầu tháng 6 trong tình trạng yếu tứ chi, đi lại khó khăn, phản ứng chậm chạp. Qua khám lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm đa rễ dây thần kinh.

Khi chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ, bác sĩ phát hiện có hình ảnh tổn thương tủy cổ. Đây dấu hiệu đặc trưng ở những trường hợp ngộ độc khí cười N 2 O. ThS.BS Hoàng Đức Thăng (Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) chia sẻ: "Bệnh nhân trẻ tuổi, không có bệnh mạn tính nên chúng tôi nghĩ ngay đến khả năng người bệnh từng sử dụng bóng cười".

Hình ảnh chụp cho thấy tổn thương trên tủy cổ gợi ý ngộ độc khí cười N2O. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Anh Bảo cho biết, khoảng một tuần trước có cùng bạn bè đến quán bar tổ chức tiệc và sử dụng bóng cười để xả stress. Anh đã hít liên tục khoảng 40 quả bóng cười, sau đó xuất hiện triệu chứng tê yếu chân, có lúc ảo giác và sợ hãi. Trước đó, anh nhiều lần sử dụng bóng cười dù biết có hại cho sức khỏe.

Từ kết quả thăm khám, bác sĩ kết luận anh Bảo bị tổn thương tủy sống và dây thần kinh do ngộ độc khí N 2 O. Theo bác sĩ Nguyễn Đoàn Thủy (khoa Nội Thần kinh), ở người bị ngộ độc khí cười, phân tử N 2 O gắn vào vitamin B12 và chuyển vitamin B12 từ dạng hoạt động thành không hoạt động, dẫn đến thiếu hụt trầm trọng. Do đó, người bệnh có biểu hiện tổn thương thần kinh như tê bì chân tay, giảm thị lực... Trường hợp lạm dụng khí cười kéo dài cần điều trị với vitamin B12 liều cao (1.000 mcg mỗi ngày) càng sớm càng tốt.

Bệnh nhân Bảo được điều trị với vitamin B12 liều cao phối hợp thuốc bổ thần kinh, song song với tập phục hồi chức năng để khôi phục vận động của chân tay. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đi lại được, không còn mất thăng bằng, tinh thần ổn định.

Bác sĩ Thủy kiểm tra chức năng vận động cơ của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Thủy, bóng cười chứa khí dinitơ monoxide (N 2 O) là chất gây ức chế thần kinh khiến người hít phải có cảm giác lâng lâng, hưng phấn và xuất hiện ảo giác. Trong y học, N 2 O được sử dụng như thuốc gây mê cho một số trường hợp phẫu thuật hoặc thuốc an thần để kiểm soát đau nhưng cần chỉ định bởi bác sĩ.

Bác sĩ Thủy chia sẻ thêm, sử dụng bóng cười kéo dài, liều lượng lớn gây ra hệ lụy nghiêm trọng cho hệ thần kinh, trong đó, thường gặp nhất là tổn thương đa rễ và dây thần kinh, tủy sống (đặc biệt ở vùng cột sau chịu trách nhiệm chức năng thăng bằng). Bệnh nhân có biểu hiện rối loạn cảm giác ở tay chân, dáng đi, mất khả năng điều hòa động tác, đau đầu, đau cổ, nói khó, loạn thần, ảo giác... Tổn thương thường gặp khác là thiếu máu hồng cầu to do thiếu vitamin B12. Khi không điều trị kịp thời hoặc tiếp tục lạm dụng chất kích thích, người bệnh có thể bị co giật, đột quỵ, liệt chân tay, rối loạn tâm thần...

Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Hoài Phạm