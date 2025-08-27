Tổn thương não từ ổ áp xe buồng trứng

TP HCMChị Linh, 35 tuổi, đau đầu choáng váng khoảng một tuần, bác sĩ chẩn đoán tổn thương não do nhiễm trùng từ ổ áp xe buồng trứng.

TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức, Trưởng khoa Thần kinh, Trung tâm khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết các chỉ số cho thấy tình trạng nhiễm trùng của chị Linh tăng mạnh, bạch cầu 16,76 K/µL (mức bình thường 4-10 K/µL). Người bệnh còn thiếu máu, thiếu sắt có thể do cơ thể đang phản ứng với một ổ nhiễm trùng tiềm ẩn. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) não phát hiện bất thường tổn thương tại thể chai.

Thể chai là bó sợi thần kinh lớn nằm giữa hai bán cầu, có chức năng truyền thông tin qua lại giữa hai bên não. Đây là cấu trúc quan trọng giúp hai nửa não phối hợp nhịp nhàng trong suy nghĩ, vận động, ngôn ngữ. Tổn thương thể chai thường gặp trong các bệnh lý thần kinh như u não, chấn thương sọ não, bẩm sinh, bệnh não thiếu oxy hay thiếu máu não cục bộ. Nguyên nhân thường gặp hơn là nhiễm trùng, viêm... Nhiễm trùng từ các cơ quan này có thể lan vào máu, tác động đến não, gây phù nề, viêm, hoại tử mô thần kinh có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn.

Sau khi phát hiện chị Linh bị tổn thương ở não, bác sĩ tiếp tục tìm nguyên nhân. Chụp CT toàn thân ghi nhận chị có một nang lớn ở vùng chậu bên phải, bác sĩ nghi là khối áp xe và lạc nội mạc tử cung trong buồng trứng phải.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết áp xe ở buồng trứng khả năng là ổ nhiễm trùng chính từ đó vi khuẩn lan vào máu, gây phản ứng viêm toàn thân và tác động lên não. Trong trường hợp này, tổn thương não bộ từ ổ viêm phụ khoa.

Theo y văn, tổn thương này được gọi là Cytotoxic Lesion of the Corpus Callosum (CLOCCs) - tổn thương nhiễm độc thể chai. Đây là biến chứng ít gặp nhưng khi xảy ra có thể gây đau đầu dữ dội, sốt cao, buồn nôn, nôn, tiến triển thành rối loạn ý thức, lú lẫn, co giật, theo bác sĩ Minh Đức.

Chị Linh được điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, bù dịch, hạ sốt, nhưng vẫn sốt cao. Kíp mổ bóc khối u buồng trứng phải, giải quyết ổ nhiễm trùng, gửi mẫu xét nghiệm để xác định bản chất khối áp xe.

Các bác sĩ phẫu thuật bóc khối u buồng trứng phải cho chị Linh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp mổ ghi nhận ruột người bệnh viêm dính, buồng trứng phải có khối áp xe to tương đương thai 18 tuần. Bác sĩ hút được 500 ml dịch nâu đục, bốc mùi hôi, sau đó cắt bỏ toàn bộ khối áp xe, rửa sạch ổ bụng.

Bệnh nhân Linh được chăm sóc tại Trung tâm Sản Phụ khoa sau mổ. Ảnh: Tuệ Diễm

Sau phẫu thuật, sức khỏe Linh tiến triển tốt, cần tiếp tục điều trị kháng sinh dài ngày để kiểm soát nhiễm trùng. Các tổn thương thể chai do nhiễm trùng là tạm thời, khi kiểm soát được nhiễm trùng, tế bào có thể tự hồi phục sau 2-4 tuần.

Áp xe phụ khoa chủ yếu là do nhiễm trùng ngược dòng từ âm đạo, cổ tử cung lên ống dẫn trứng, buồng trứng. Những vi khuẩn phổ biến liên quan đến áp xe phần phụ bao gồm neisseria gonorrhoeae, chlamydia trachomatis, e.coli... Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (15-45 tuổi), với các yếu tố nguy cơ như viêm vùng chậu, quan hệ tình dục không an toàn, nhiễm trùng sau sinh, suy giảm miễn dịch.

Nguyên nhân áp xe phần phụ có thể do lạc nội mạc tử cung bị bội nhiễm, viêm phần phụ sau thủ thuật hoặc phẫu thuật tại cơ quan sinh dục. Triệu chứng cảnh báo thường mơ hồ như đau bụng vùng chậu, rối loạn kinh nguyệt, sốt nhẹ, dễ bị bỏ qua.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi