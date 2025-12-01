Tôi tiết kiệm 4 triệu sau một năm chuyển từ cầu lông sang pickleball

Chơi pickleball không hề tốn kém hơn cầu lông như tôi nghĩ lúc đầu, thậm chí còn tiết kiệm hơn nếu xét cả chi phí dài hạn.

Tôi từng có gần 10 năm chơi cầu lông và từng nghĩ mình sẽ không đổi sang môn nào khác. Thế nhưng cuối năm ngoái, vì tò mò nên tôi thử chơi pickleball ở sân chung cư. Từ đó đến nay, càng chơi tôi càng nhận ra vì sao môn thể thao này lại được yêu thích ở nhiều nước, và vì sao người Việt bắt đầu đón nhận nó nhiệt tình như vậy?

Thực tế, cầu lông không phải môn "rẻ" như nhiều người vẫn tưởng. Một ống cầu lông loại trung bình giá 200.000–400.000 đồng, và nhóm tôi đánh đôi mỗi buổi tiêu hết nửa ống là chuyện bình thường, nhất là khi đánh mạnh. Chỉ riêng tiền cầu, mỗi tháng tôi tốn 300.000–450.000 đồng. Vợt cầu lông loại phổ thông tốt có giá 2–3 triệu đồng, nhưng quan trọng hơn là chi phí dây: gần như tháng nào tôi cũng phải căng lại, mỗi lần 80.000–120.000 đồng. Đây là khoản kéo dài liên tục, không thể tránh.

Trong khi đó, vợt pickleball phổ thông hoặc trung cấp có giá 3–5 triệu đồng, nhìn thì cao hơn cầu lông, nhưng vợt không dùng dây, hầu như không có chi phí bảo dưỡng, nên về lâu dài lại... rẻ hơn. Bóng pickleball giá 30.000–50.000 đồng một quả, nhưng rất bền, có thể đánh nhiều buổi mới hỏng. Nếu biết dùng hợp lý giữa bóng indoor và outdoor, chi phí còn thấp hơn nữa.

Ngay cả tiền sân - thứ mà nhiều người nghĩ rằng pickleball sẽ đắt hơn - thực ra cũng không chênh lệch nhiều. Một giờ sân cầu lông thường thu phí 70.000 đồng, còn pickleball khoảng 120.000 đồng. Nhưng pickleball mặc định chơi bốn người, chia ra chỉ 30.000 đồng mỗi người, tương đương cầu lông.

>> Cô gái trẻ mặc váy ngắn xáo động sân chơi Pickleball

Còn về quần áo, giày, ai thích thời trang thì đầu tư nhiều, ai muốn đơn giản thì vẫn thoải mái. Nói chung, về khoản này, cả hai môn đều tốn chi phí tương đương.

Khi tổng kết lại, tôi nhận ra chơi pickleball không hề tốn kém hơn cầu lông, thậm chí còn tiết kiệm hơn nếu xét cả chi phí dài hạn, độ bền dụng cụ và chi phí trung bình mỗi buổi chơi. Sau một năm chuyển sang pickleball, tôi tiết kiệm được 3,5–4 triệu đồng chứ không ít.

Nhưng lý do lớn nhất khiến tôi hiểu rõ vì sao pickleball ngày càng được ưa chuộng lại nằm ở trải nghiệm chơi. Pickleball dễ học, vui ngay từ những buổi đầu, ít chấn thương, trận ngắn nên xoay vòng liên tục, tạo ra cảm giác kết nối mà tôi không thấy nhiều ở cầu lông. Người trung niên hay dân văn phòng đều có thể chơi được dễ dàng. Không khó hiểu khi tại Việt Nam, nhiều sân tennis cũ hay sân trống trong chung cư được cải tạo thành sân pickleball.

Sau gần một năm chơi, tôi hiểu vì sao pickleball được yêu thích đến vậy. Không chỉ vì chi phí hợp lý, mà vì nó khiến người chơi cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng năng động, vui vẻ và cởi mở hơn. Đó là giá trị mà tôi từng không ngờ tới, và là lý do khiến tôi gắn bó với môn này đến bây giờ.

Báo cáo tháng 10/2025 của UPA Asia & YouGov ước tính Việt Nam hiện có 16 triệu người chơi, xếp thứ ba châu Á, sau Ấn Độ và Trung Quốc. Trong đó, 28% người chơi chuyển dịch từ các môn vợt truyền thống như tennis, cầu lông, bóng bàn. Sự tăng trưởng "mức độ nhận biết về pickleball" ở Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025 xếp hàng đầu châu Á (152%).

Luân Phạm Đức