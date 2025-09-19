Pickleball giúp tôi 'đánh bay' bụng mỡ ở tuổi 42

Sau vài tháng vác vợt ra sân Pickleball, tôi nhận thấy thay đổi rõ rệt: leo cầu thang không còn thở dốc, giấc ngủ sâu hơn, bụng mỡ xẹp dần...

Ở tuổi 42, tôi từng nghĩ mình đã "mất duyên" với thể thao. Ngày trẻ, tôi cũng mê bóng rổ, chạy bộ, đá bóng... cùng bạn bè. Nhưng rồi guồng quay công việc cuốn đi, chiếc bụng phệ dần xuất hiện, hơi thở hụt khi leo vài tầng cầu thang. Tôi nhớ có lần đi khám sức khỏe, bác sĩ nhìn kết quả mỡ máu rồi khuyên: "Anh nên tập thể dục đều đặn, nếu không vài năm nữa sẽ khó tránh bệnh tim mạch". Lời cảnh báo đó khiến tôi lo, nhưng thú thật, tôi không tìm được môn nào phù hợp.

Tôi thử chạy bộ, nhưng được vài ngày thì đầu gối ê ẩm, đành bỏ cuộc. Tôi đăng ký gym, nhưng phòng tập chật chội, toàn máy móc, chưa kể còn bị chèo kéo mua thực phẩm chức năng, thuê PT nên cũng chẳng duy trì được lâu. Tôi cũng thích tennis, nhưng sân xa, chi phí cao, lại đòi hỏi kỹ thuật và thể lực. Dần dần, tôi chấp nhận việc mình "lười vận động" như một định mệnh của tuổi trung niên.

Cho đến một chiều cuối tuần, khi đưa con đi công viên, tôi nghe tiếng cười rộn ràng từ một sân nhỏ. Nhìn vào, tôi thấy vài người đang cầm những cây vợt lạ, đánh qua lại một quả bóng nhựa đục lỗ, trông vừa giống bóng bàn, vừa giống tennis. Tôi dừng lại xem, ngạc nhiên vì ai cũng hào hứng: người trẻ, người lớn tuổi, cả phụ nữ trung niên. Sau trận đấu, tôi bắt chuyện với vài người, mới biết đó là pickleball – môn thể thao đang "sốt" ở Mỹ, mới du nhập về Việt Nam.

Lúc đầu, tôi nghĩ: "Môn mới lạ thế này chắc cũng khó chơi". Nhưng sau đó, tôi được vài người bạn rủ rê chơi nên cũng liều thử. Ấn tượng đầu tiên là sân nhỏ, chỉ bằng nửa sân tennis, vợt nhẹ, cầm chắc tay, luật lại đơn giản (chỉ cần đưa bóng qua lưới). Vậy mà chẳng hiểu sao, sau vài pha đánh hụt, tôi thấy tim đập nhanh, mồ hôi vã ra, cơ thể nóng bừng.

>> Tôi thay đổi 180 độ sau một năm chơi Pickleball

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu ghiền. Cứ chiều tan làm, thay vì lết về nhà, tôi hẹn vài đồng nghiệp ra sân. Ban đầu chỉ 3-4 người, rồi lan ra cả chục người. Có hôm đông quá, chúng tôi phải xếp hàng chờ lượt vào đánh. Vậy là, một người vốn lười thể thao như tôi lại mong đến giờ ra sân, chẳng khác gì mong đến bữa cơm.

Sau vài tháng, tôi nhận ra sự thay đổi: leo cầu thang không còn thở dốc, giấc ngủ sâu và ngon hơn, bụng mỡ xẹp dần. Quan trọng hơn, đầu óc tôi nhẹ nhõm, căng thẳng công việc tan biến nhanh sau mỗi trận đấu. Pickleball còn mang lại điều tôi không ngờ: sự gắn kết. Nhiều đồng nghiệp trước đây tôi chỉ gặp vài lần ở văn phòng, giờ trở thành bạn tập thân thiết. Vợ tôi cũng tò mò chơi thử, rồi nghiện luôn. Cứ đến cuối tuần, cả gia đình tôi lại kéo ra sân tập.

Tôi từng nghĩ vận động chỉ dành cho người trẻ, còn tuổi trung niên như tôi nên chấp nhận "già đi trong mệt mỏi". Nhưng pickleball cho tôi thấy ngược lại: thể thao không nhất thiết phải là thử thách khắc nghiệt, đôi khi chỉ cần vừa sức, dễ tiếp cận, và mang lại niềm vui.

Nhìn rộng ra, tôi thấy pickleball có thể phù hợp với đô thị Việt Nam. Không gian chật hẹp, đất làm sân tennis, bóng đá rất hiếm. Nhưng pickleball chỉ cần tận dụng sân có sẵn, kẻ vạch lại là xong. Chi phí thấp, ai cũng có thể thử. Nếu được nhân rộng, đây không chỉ là một môn thể thao, mà còn là giải pháp cộng đồng: để người già bớt cô đơn, người trẻ thoát điện thoại, gia đình có thêm dịp gắn kết.

Giờ đây, tôi không còn ngại khám sức khỏe định kỳ nữa. Bác sĩ từng cảnh báo tôi có nguy cơ bệnh tim mạch, nay lại gật gù: "Anh đang đi đúng hướng đấy". Thế mới thấy, quả bóng nhựa có lỗ tròn bé nhỏ đã mang tôi trở lại với niềm vui vận động, ở cái tuổi tưởng như chỉ còn sống chậm.

Ba Lô