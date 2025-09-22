Nhiều người nghi tôi ngoại tình vì chơi Pickleball tuần 5 ngày

'Không biết tập thật hay làm gì mà tối nào cũng đi, nghe nói sân Pickleball toàn chuyện bồ bịch'... từ đồng nghiệp đến hàng xóm xì xào về tôi.

Tôi bắt đầu chơi Pickleball cách đây gần một năm, sau khi nghe nhiều người nói đây là "môn thể thao của thời đại mới". Sân cách nhà chỉ vài trăm mét, luật chơi đơn giản, dễ kết nối bạn bè... môn thể thao này nhanh chóng lôi cuốn tôi, trở thành điểm hẹn quen thuộc sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Tôi chơi Pickleball 5 ngày một tuần. Với tôi, đây là một cách vận động nhẹ nhàng hiệu quả, sức khỏe được cải thiện rõ rệt.

Nhưng càng chơi, tôi càng nhận về nhiều lời dị nghị khiến bản thân gặp không ít rắc rối. Đồng nghiệp xì xào sau lưng tôi: "Pickleball giờ lắm tai tiếng lắm, không biết tập thật hay làm gì khác mà ngày nào cũng đi?". Hàng xóm cũng bóng gió đến tai vợ tôi: "Dạo này tối nào cũng thấy đi chơi Pickleball, nghe nói sân đó toàn chuyện bồ bịch ngoài luồng".

Đỉnh điểm là một buổi tối tôi vừa về đến nhà, vợ đã nghiêm giọng truy hỏi, nghi ngờ tôi có điều mờ ám. Tôi đem hết cả giày, vợt ra làm bằng chứng, nhưng dường như chẳng đủ. Thậm chí, vợ còn yêu cầu tôi đưa đi cùng một buổi để "tận mắt xem".

Hôm đó, vợ ngồi ngoài sân, vừa quan sát vừa lộ rõ vẻ cảnh giác, còn tôi thì đánh bóng trong tâm trạng nặng nề. Chỉ đến khi thấy cả nhóm bạn của tôi toàn những người bình thường, vừa cười vừa thở hổn hển, vợ mới dịu lại, dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi. Cái cảm giác bị người thân nghi ngờ chỉ vì một môn thể thao khiến tôi thấy mệt mỏi.

Tôi biết, những hiểu lầm ấy không phải vô cớ. Pickleball ở Việt Nam thời gian qua dính nhiều tai tiếng: người chơi khoe thân, quay clip sexy đăng mạng xã hội; người biến sân tập thành "điểm hẹn hò" của các mối quan hệ ngoài luồng... Chính những chuyện đó khiến ai nghe đến Pickleball cũng dễ liên tưởng tiêu cực. Và vô tình, những người chơi nghiêm túc như tôi lại trở thành nạn nhân của định kiến.

Tất nhiên, tôi vẫn chọn tiếp tục chơi thay vì từ bỏ. Bởi với tôi, Pickleball là thể thao đúng nghĩa: nó giúp tôi vận động, giải tỏa căng thẳng, và kết nối bạn bè. Tôi tin rằng bản thân môn thể thao này không có lỗi. Lỗi nằm ở cách con người tham gia, khi biến sân chơi chung thành chỗ để phô trương hay tìm kiếm thứ tình cảm ngoài hôn nhân.

Có thể tôi sẽ còn bị dị nghị. Nhưng tôi nghĩ, nếu xã hội cứ để những tai tiếng lấn át, thì bất cứ phong trào thể thao cộng đồng nào cũng sẽ méo mó. Quan trọng là mỗi người chơi phải giữ được sự trong sáng và văn minh, để khi nhắc đến Pickleball, người ta chỉ nhớ đến tiếng cười và những pha bóng, chứ không phải những lời đồn thổi sau lưng.

Hamlet Vo