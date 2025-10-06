'30 năm lười vận động bỗng hùng hục đánh Pickleball'

30 năm qua, bạn tôi 'ngủ quên' trong sự lười vận động. Vậy mà chỉ sau một lần được rủ đi chơi Pickleball, bạn như tìm thấy tình yêu mới.

Đọc được bài viết "Tôi không nhận ra mình sau ba tháng chơi Pickleball hùng hục" khiến tôi nghĩ ngay đến cô bạn thân của mình. Câu chuyện của tác giả như tấm gương phản chiếu chính hành trình của bạn tôi và rộng hơn, là sai lầm của rất nhiều người trong cách họ tập thể thao ngày nay.

Bạn tôi là một nữ nhân viên văn phòng 30 tuổi, vốn là người rất ít vận động. Suốt gần 10 năm đi làm, cô chỉ quanh quẩn ở văn phòng, về nhà lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Không gym, không yoga, không chạy bộ, 30 năm qua, cơ thể bạn gần như "ngủ quên" trong sự lười vận động. Ấy vậy mà chỉ sau một lần được rủ đi chơi thử Pickleball, bạn như tìm thấy "tình yêu mới".

Ban đầu, tôi mừng cho bạn, vì nghĩ "cuối cùng cô ấy cũng chịu vận động". Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Càng ngày bạn càng lao vào Pickleball như thể bù lại quãng thời gian bỏ quên vận động trước đây. Hầu như ngày nào bạn cũng ra sân, có tuần chơi đến sáu buổi, mỗi lần hai tiếng trở lên. Mồ hôi đầm đìa, cười nói vui vẻ, bạn tin rằng mình đang "sống khỏe", đang "tái tạo cơ thể".

Thế rồi, chỉ sau hơn một tháng, bạn bắt đầu than mỏi vai, đau đầu gối, da sạm đi, người gầy rộc. Tôi khuyên bạn nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn cố: "Chắc do mới tập, rồi sẽ quen thôi!". Đến khi cơ thể kiệt sức, cổ tay sưng và đau nhức, bạn buộc phải đi khám và bác sĩ kết luận cô bị quá tải cơ – khớp do vận động đột ngột và thiếu phục hồi.

Thực ra, đây cũng là sai lầm mà rất nhiều người đang mắc phải: tập thể thao theo phong trào, nhưng không có kiến thức. Họ tin rằng càng tập nhiều càng tốt, ra mồ hôi càng nhiều thì càng khỏe, càng "đốt mỡ". Nhưng họ quên rằng cơ thể con người cần thời gian thích nghi, nghỉ ngơi và phục hồi. Khi không có nền tảng thể lực, việc "lao đầu" vào một môn thể thao mới với cường độ cao chẳng khác nào tự ép mình kiệt quệ.

Câu chuyện của cô bạn thân khiến tôi hiểu rằng: thể thao chỉ mang lại lợi ích khi ta tập một cách khoa học, điều độ và có hiểu biết. Cơ thể không cần những cơn "bùng nổ năng lượng" ngắn hạn, mà cần sự duy trì bền bỉ và lắng nghe. Không phải chơi nhiều là tốt, mà là biết dừng lại đúng lúc. Không phải mồ hôi càng đổ thì càng khỏe, mà là cơ thể thực sự được phục hồi và phát triển.

Giờ đây, bạn tôi đã thay đổi: chỉ chơi Pickleball 2-3 buổi mỗi tuần, những ngày còn lại tập giãn cơ nhẹ, yoga và đi bộ. Bạn cũng học cách ăn uống đủ chất, ngủ sớm, và quan trọng nhất là không ép bản thân. Nhờ đó, bạn hồng hào, rạng rỡ và năng lượng hơn hẳn. Thế mới thấy, sức khỏe thật sự không nằm ở việc ta chơi môn gì, mà ở cách ta đối xử với cơ thể mình.

Một cơ thể khỏe mạnh không đến từ số buổi tập trong tuần, mà đến từ sự cân bằng giữa vận động, nghỉ ngơi và dinh dưỡng. Vận động là một phần, nhưng phục hồi mới là chìa khóa giúp cơ thể phát triển bền vững. Thể thao không bao giờ là kẻ thù, chỉ là chúng ta đã quá vội vàng, quá tin vào cảm giác "đang khỏe". Đừng bao giờ xem thể thao là cuộc đua thành tích hay phong trào, mà là hành trình lắng nghe và chăm sóc bản thân. Vì điều quan trọng nhất không phải là tập nhiều bao nhiêu, mà là tập như thế nào để thật sự khỏe.

Hữu Thịnh