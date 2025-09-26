Cô gái mặc váy ngắn, áo croptop chơi Pickleball bị 'ném đá'

'Ăn mặc gì như đi biển, chơi thể thao hay khoe thân?', nhiều người đứng ngoài xì xào bàn tán về cô gái mặc váy ngắn, áo croptop chơi Pickleball.

Tôi bắt đầu chơi Pickleball khoảng tám tháng nay. Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm một môn thể thao nhẹ nhàng để rèn luyện sức khỏe, nhưng càng chơi lại càng thích, bởi Pickleball không chỉ vui mà còn tạo cơ hội giao lưu, kết bạn. Tuy nhiên, có một điều tôi sớm nhận ra: chuyện trang phục trên sân thường gây ra nhiều tranh luận, thậm chí đôi lúc làm mọi người mất vui.

Gần đây, hình ảnh một cô gái trẻ mặc váy ngắn, áo croptop trên sân Pickleball cũng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội với đủ ý kiến trái chiều. Có người cho rằng phản cảm, số khác lại phản biện rằng mặc gì là quyền của mỗi cá nhân, nên được tôn trọng thay vì soi mói, phán xét.

Một lần, tôi chơi ở một sân trong công viên gần nhà. Hôm đó trời khá oi bức, một nhóm bạn nữ trẻ đến sau tôi, mặc váy thể thao ngắn và áo croptop. Thật lòng mà nói, tôi thấy họ mặc như vậy rất hợp lý: vừa thoải mái vận động, vừa trông năng động, trẻ trung. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, tôi nghe vài bác đứng ngoài sân xì xào bàn tán: "Ăn mặc gì như đi biển, chơi thể thao hay là khoe thân?". Thậm chí có người còn chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

Tôi ngẫm lại, cũng không phải chỉ Pickleball mới gặp chuyện này. Trước đó, khi chơi tennis hoặc tham gia lớp aerobic, tôi từng thấy nhiều bạn mặc quần, váy ngắn, áo ôm sát rất sexy, nhưng tại sao chẳng ai xem đó là vấn đề? Thế nhưng giờ Pickleball lại phải hứng chịu những cái nhìn tiêu cực như vậy? Phải chăng vì đây là môn thể thao mới, hút nhiều người tham gia, trong đó có cả lớp trung niên và cao tuổi, vốn quen với quan niệm kín đáo, nên sự va chạm về quan điểm càng dễ xảy ra?

Câu hỏi đặt ra là: mặc thế nào mới gọi là "đúng mực"? Với tôi, một bộ đồ thể thao nên đáp ứng ba tiêu chí: thuận tiện vận động, thoáng mát, và không đi ngược chuẩn mực văn hóa chung. Quần ngắn đến ngang đùi hay áo hở vai, nếu phục vụ vận động và không quá lố, thì nên được chấp nhận. Chỉ khi trang phục quá ngắn, quá hở hoặc cố tình phô diễn các bộ phận cơ thể nhạy cảm thì mới là phản cảm.

Tôi nhớ lần khác, một cô tầm 40 tuổi đến chơi trong bộ váy tennis khá ngắn. Có người nhăn mặt, nhưng khi cô bước vào sân, đánh bóng rất đẹp, phối hợp nhịp nhàng, cả sân dần chuyển từ chú ý đến trang phục sang trầm trồ trước kỹ năng. Điều đó khiến tôi tin rằng, điều người ta nhớ về bạn trên sân không phải là bạn mặc gì, mà là bạn chơi thế nào, bạn cư xử ra sao?

Chuyện trang phục thể thao, suy cho cùng, phản ánh sự khác biệt trong cách nhìn về văn hóa và thế hệ. Người lớn tuổi quen với sự kín đáo, người trẻ muốn thể hiện phong cách cá nhân phóng khoáng. Nếu ai cũng giữ quan điểm cực đoan, sân chơi sẽ mất đi sự cởi mở. Ngược lại, nếu chúng ta học cách tôn trọng lựa chọn của nhau, miễn là trong khuôn khổ lịch sự, thì mọi người sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

Pickleball không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là cầu nối cộng đồng. Tôi mong rằng khi bước vào sân, điều chúng ta quan tâm nhất là niềm vui vận động, tinh thần fair-play, và sự kết nối giữa những người chơi. Còn chuyện mặc hở, thay vì bị soi xét, hãy để nó trở thành câu chuyện nhỏ.

Lanh Minh